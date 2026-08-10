Homem de 58 anos fica em prisão preventiva por violência doméstica

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Um homem de 58 anos ficou em prisão preventiva na sequência de uma investigação por violência doméstica desenvolvida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da Guarda Nacional Republicana, no concelho de Rio Maior.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, as diligências realizadas permitiram apurar que o suspeito exercia violência física, psicológica e sexual sobre a ex-cônjuge, uma mulher de 54 anos.

No âmbito da investigação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção no concelho de Rio Maior, tendo o suspeito sido posteriormente presente ao Tribunal Judicial de Rio Maior.

Após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

A Guarda Nacional Republicana relembra que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia destes casos, sublinhando que o combate a este fenómeno constitui uma responsabilidade coletiva.