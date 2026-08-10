GNR apanha 223 condutores em excesso de velocidade e 66 com a falta de inspeção periódica obrigatória

Imprimir

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou, entre os dias 3 e 9 de agosto, um conjunto de operações de prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária e controlo contraordenacional, que resultaram na detenção de 40 pessoas em todo o distrito.

Entre as detenções efetuadas, destacam-se 11 por condução sob o efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal, quatro por ofensa à integridade física grave, três por desobediência, três por violência doméstica e três por tráfico de estupefacientes.

Foram ainda registadas detenções por furto de produtos agrícolas, resistência e coação sobre funcionário, violação de imposições, proibições ou interdições e furto em residência com arrombamento.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a Guarda Nacional Republicana detetou 627 infrações, sendo as mais frequentes o excesso de velocidade, com 223 infrações, a falta de inspeção periódica obrigatória, com 66, e irregularidades relacionadas com o acondicionamento e transporte de carga, com 39.

Foram igualmente registadas infrações por falta de seguro, incumprimento das regras relativas aos tacógrafos, utilização incorreta do cinto de segurança, uso do telemóvel durante a condução, condução sob o efeito do álcool e falta de iluminação ou sinalização adequada dos veículos.

Ao nível da sinistralidade rodoviária, o distrito contabilizou 105 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais, dois feridos graves e 41 feridos leves.

Durante o mesmo período, a Guarda Nacional Republicana levantou ainda 28 autos de contraordenação, dos quais 13 relacionados com consumo de estupefacientes, 12 no âmbito da legislação policial e três por infrações à legislação de defesa da floresta contra incêndios.