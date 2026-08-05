Acidente condiciona trânsito junto ao antigo Colégio Conde de Sobral em Almeirim

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Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros na tarde desta quarta-feira, 5 de agosto, condicionou a circulação rodoviária no cruzamento junto ao antigo Colégio Conde de Sobral, em Almeirim.

Do acidente não resultaram feridos, registando-se apenas danos materiais nas viaturas envolvidas.

Ao que tudo indica, um dos condutores não terá respeitado a cedência de passagem numa zona onde os semáforos se encontram atualmente em regime intermitente, circunstância que estará na origem da colisão.

A Guarda Nacional Republicana de Almeirim encontra-se no local a controlar o trânsito e a assegurar a circulação naquela zona da cidade.