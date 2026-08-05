Quarta-feira, agosto 5, 2026 17:57
    Sociedade

    Câmara Municipal de Almeirim promove observação do eclipse solar com prova de vinhos

    Por: Daniel Cepa 05 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Câmara Municipal de Almeirim vai promover, no próximo dia 12 de agosto, um Lounge de Observação do Eclipse Solar, iniciativa que convida a população a acompanhar um dos fenómenos astronómicos mais aguardados dos últimos anos num ambiente de lazer junto à Adega Cooperativa de Almeirim.

    O evento decorre entre as 17h30 e as 20h30, na ciclovia junto à Adega Cooperativa de Almeirim, e inclui uma prova de vinhos e um espaço especialmente preparado para a observação do eclipse solar parcial.

    Segundo a autarquia, a iniciativa pretende proporcionar um final de tarde diferente, combinando ciência, natureza e enoturismo num momento que promete atrair curiosos e entusiastas da astronomia.

    A Câmara Municipal de Almeirim alerta, no entanto, para a necessidade de observar o fenómeno em segurança. A observação do Sol deve ser feita apenas com óculos certificados para observação solar (EN ISO 12312-2), sendo recomendado que os participantes levem os seus próprios equipamentos caso disponham deles. Óculos de sol comuns ou soluções improvisadas não garantem proteção adequada.

    A participação decorre junto à Adega Cooperativa de Almeirim, entre as 17h30 e as 20h30 de 12 de agosto.

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