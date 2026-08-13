Quinta-feira, agosto 13, 2026 16:36
    Economia

    Empresário de Almeirim eleito vice-presidente do Núcleo NERSANT de Santarém

    Por: Redação 13 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Tiago Pedro da Costa é co-fundador e COO da Zumer, professor convidado no Iscte-IUL, formador e consultor de IA, foi eleito vice presidente do Núcleo da Nersant de Santarém.

    A Zumer é uma contech portuguesa dedicada à automação inteligente na indústria AEC (arquitetura, engenharia e construção) através de soluções web e cloud.

    Tiago Costa iniciou o seu percurso académico em Arquitetura, formando-se depois em Engenharia de Software. O percurso profissional iniciou-se no desenvolvimento de experiências de realidade virtual para espaços arquitetónicos, ciência de dados e Machine Learning, com passagem também pelos setores das telecomunicações, energia e defesa.

    Atualmente dedica-se a desenvolver soluções inteligentes que simplificam a gestão de informação e a colaboração no setor da construção.

    O Núcleo NERSANT de Santarém tem como missão acompanhar as necessidades das empresas da região, promover iniciativas de apoio ao tecido económico e servir de ligação entre os empresários e a associação empresarial.

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