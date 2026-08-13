Empresário de Almeirim eleito vice-presidente do Núcleo NERSANT de Santarém

Imprimir

Tiago Pedro da Costa é co-fundador e COO da Zumer, professor convidado no Iscte-IUL, formador e consultor de IA, foi eleito vice presidente do Núcleo da Nersant de Santarém.

A Zumer é uma contech portuguesa dedicada à automação inteligente na indústria AEC (arquitetura, engenharia e construção) através de soluções web e cloud.



Tiago Costa iniciou o seu percurso académico em Arquitetura, formando-se depois em Engenharia de Software. O percurso profissional iniciou-se no desenvolvimento de experiências de realidade virtual para espaços arquitetónicos, ciência de dados e Machine Learning, com passagem também pelos setores das telecomunicações, energia e defesa.

Atualmente dedica-se a desenvolver soluções inteligentes que simplificam a gestão de informação e a colaboração no setor da construção.

O Núcleo NERSANT de Santarém tem como missão acompanhar as necessidades das empresas da região, promover iniciativas de apoio ao tecido económico e servir de ligação entre os empresários e a associação empresarial.