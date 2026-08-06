Teletejo ultrapassa três décadas de atividade e reforça aposta no crescimento em Almeirim

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A Teletejo, empresa sediada em Almeirim e especializada na instalação e manutenção de infraestruturas elétricas, assinala mais de três décadas de atividade, destacando o crescimento registado desde a sua fundação e a aposta contínua na inovação, sustentabilidade e criação de emprego na região.

A empresa recorda a evolução de uma pequena prestadora de serviços para uma estrutura consolidada, atualmente reconhecida pela intervenção em projetos de média e baixa tensão, energias renováveis, eletrificação industrial, redes de comunicação, iluminação pública, sistemas de segurança e deteção de incêndios.

A mensagem é assinada por Carina Alcobia, diretora de Recursos Humanos da Teletejo, que destaca o percurso da empresa ao longo dos últimos anos.

“Ao longo de mais de três décadas, a Teletejo evoluiu de uma pequena prestadora de serviços para uma empresa consolidada, reconhecida pela excelência na instalação e manutenção de infraestruturas elétricas”, assinala.

Segundo a empresa, o crescimento está intimamente ligado ao desenvolvimento do concelho de Almeirim e à capacidade de criar emprego qualificado na região. Atualmente, a Teletejo conta com cerca de uma centena de colaboradores, muitos dos quais residentes nas proximidades da sede.

Além da atividade tradicional no setor elétrico, a empresa tem vindo a reforçar a presença em áreas ligadas à transição energética, nomeadamente através de soluções de energias renováveis e tecnologias mais eficientes.

A sustentabilidade é outra das áreas apontadas como prioritárias pela administração. A Teletejo encontra-se certificada pelas normas ISO 9001 (Qualidade) e ISO 45001 (Segurança), estando a preparar a certificação ISO 14001, relacionada com a gestão ambiental.

Paralelamente, a empresa mantém processos de recrutamento em várias áreas profissionais, procurando trabalhadores para funções como eletricistas, motoristas de pesados, manobradores de máquinas, serventes, pessoal de armazém e técnicos administrativos.

A empresa sublinha ainda que pretende continuar a contribuir para o desenvolvimento económico local, conciliando crescimento empresarial com responsabilidade ambiental e social.