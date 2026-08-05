Jovem de Almeirim cria projeto que desafia crianças a aprender longe dos ecrãs

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Num tempo em que os ecrãs ocupam uma parte crescente do quotidiano das crianças e jovens, Pedro Vicente, jovem empreendedor do concelho de Almeirim, decidiu criar uma alternativa que combina diversão, criatividade e aprendizagem.

Chama-se CurioKits e apresenta-se como um projeto educativo que pretende despertar a curiosidade pela ciência, tecnologia, engenharia e exploração espacial através de desafios práticos e interativos.

O primeiro produto lançado integra a coleção “Missão Marte” e consiste num puzzle em madeira que, após ser montado, dá origem a um satélite. A iniciativa procura incentivar a aprendizagem através da construção manual, promovendo simultaneamente momentos de afastamento dos dispositivos digitais.

Segundo o empreendedor, o objetivo passa por estimular o pensamento crítico, a curiosidade e a capacidade de resolução de problemas, transformando conceitos científicos em experiências acessíveis e envolventes para os mais novos.

Criada por Pedro Vicente, natural do concelho de Almeirim, a CurioKits pretende chegar tanto às famílias como às escolas, apostando em conteúdos educativos que combinam brincadeira e conhecimento.

O projeto pode ser consultado através do site oficial curiokits.pt.