PARA HOJE / 13.AGO

Imprimir

Quem quiser progredir na vida interior, deve ser capaz de ver bem o que se passa. Mais em si do que nos outros. Então, depois de reconhecer as situações, poderá tomar consciência das próprias responsabilidades, sem atirar culpas a outros. Quem chegou aqui, pode propor-se novos objectivos e novas estratégias para crescer e aceder a um patamar mais elevado de maturidade.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt