Quinta-feira, agosto 13, 2026 17:40
    Onde há crise, há esperança

    PARA HOJE / 13.AGO

    Por: Redação 13 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Quem quiser progredir na vida interior, deve ser capaz de ver bem o que se passa. Mais em si do que nos outros. Então, depois de reconhecer as situações, poderá tomar consciência das próprias responsabilidades, sem atirar culpas a outros. Quem chegou aqui, pode propor-se novos objectivos e novas estratégias para crescer e aceder a um patamar mais elevado de maturidade.
    Vasco P. Magalhães, sj
    NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
    365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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