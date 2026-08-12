Agrupamento de Escolas de Almeirim encerra atendimento ao público entre 17 e 21 de agosto

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O Agrupamento de Escolas de Almeirim vai encerrar os seus serviços e deixar de realizar atendimento ao público durante a terceira semana de agosto, entre os dias 17 e 21 de agosto de 2026.

A informação consta de um aviso assinado pelo diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim, José Carreira, no qual é referido que a decisão é tomada “de acordo com o disposto no nº 5 do despacho nº 8368/2024, de 25 de julho”, do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Durante este período, os serviços do Agrupamento não estarão disponíveis para atendimento ao público.

O aviso esclarece, contudo, que as atividades que envolvam alunos e que já se encontrem previstas para esse período serão mantidas, não sendo afetadas pelo encerramento dos serviços.

A medida enquadra-se no período de encerramento dos serviços escolares durante a terceira semana de agosto, previsto no despacho do Ministério da Educação.

O Agrupamento de Escolas de Almeirim aconselha, assim, a comunidade escolar a ter em consideração o período de encerramento caso necessite de tratar de assuntos administrativos ou contactar presencialmente os serviços da escola.

Os serviços retomam o funcionamento normal após o período definido, a partir da semana seguinte.