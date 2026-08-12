Quarta-feira, agosto 12, 2026 17:13
    Região

    Homem fica em prisão preventiva por tentar matar companheira

    Por: Daniel Cepa 12 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Um homem de 46 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido pela Polícia de Segurança Pública por suspeitas de violência doméstica e tentativa de homicídio, em Abrantes.

    Segundo a PSP, os factos ocorreram na madrugada de 7 de agosto, quando os agentes foram chamados a uma ocorrência de violência doméstica. À chegada ao local, encontraram uma mulher de 44 anos que, alegadamente, tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio por estrangulamento com um fio elétrico, praticada pelo companheiro.

    A vítima recebeu assistência médica no local e foi posteriormente transportada para o Hospital de Abrantes, onde ficou internada.

    De acordo com a PSP, foram desenvolvidas diligências para localizar o suspeito. No entanto, o homem acabou por comparecer voluntariamente na Esquadra de Abrantes, onde foi detido.

    O detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo permanecido nas celas de detenção até ser presente a primeiro interrogatório judicial. O interrogatório teve início no próprio dia 7 de agosto, foi interrompido e retomado a 10 de agosto. No final, o tribunal determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

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