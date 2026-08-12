Quarta-feira, agosto 12, 2026 17:32
    Sociedade

    Trabalhador agrícola fica gravemente ferido em acidente com máquina de tomate em Benfica do Ribatejo

    Por: Daniel Cepa 12 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Um trabalhador agrícola, com 23 anos, ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira, 12 de agosto, na sequência de um acidente de trabalho com uma máquina de colheita de tomate, em Benfica do Ribatejo.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a vítima terá ficado com um pé preso no equipamento agrícola, sofrendo ferimentos graves num dos membros inferiores.

    À chegada dos meios de socorro, o trabalhador encontrava-se encarcerado na máquina, tendo sido desencarcerado pelos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. Após o resgate, foi assistido e estabilizado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém.

    Posteriormente, foi transportado em estado considerado grave para o Hospital Distrital de Santarém.

    O alerta foi dado às 09h35. No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas, a VMER do Hospital Distrital de Santarém e militares da Guarda Nacional Republicana de Almeirim.

    A Autoridade para as Condições do Trabalho deslocou-se ao local para investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

    Etiquetas Relacionadas:
    acidenteacidente de trabalhobenfica do ribatejoBombeiros

    Notícias relacionadas

    Sociedade

    Jovem ferido em acidente de trabalho na Adega de Almeirim está estável e fora de perigo

    BY-Daniel Cepa 11 de agosto, 2026
    Sociedade

    Bombeiros de Almeirim chamados a três ocorrências em pouco mais de uma hora

    BY-Daniel Cepa 10 de agosto, 2026
    Sociedade

    Jovem de 18 anos sofre ferimentos graves em acidente de trabalho na Adega Cooperativa de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 10 de agosto, 2026
    Região

    Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos cessa funções

    BY-Daniel Cepa 8 de agosto, 2026
    Cultura

    Folclore da Madeira e do Ribatejo encontram-se em Benfica do Ribatejo

    BY-Daniel Cepa 7 de agosto, 2026
    Sociedade

    Acidente condiciona trânsito junto ao antigo Colégio Conde de Sobral em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 5 de agosto, 2026