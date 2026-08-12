Trabalhador agrícola fica gravemente ferido em acidente com máquina de tomate em Benfica do Ribatejo

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Um trabalhador agrícola, com 23 anos, ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira, 12 de agosto, na sequência de um acidente de trabalho com uma máquina de colheita de tomate, em Benfica do Ribatejo.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a vítima terá ficado com um pé preso no equipamento agrícola, sofrendo ferimentos graves num dos membros inferiores.

À chegada dos meios de socorro, o trabalhador encontrava-se encarcerado na máquina, tendo sido desencarcerado pelos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. Após o resgate, foi assistido e estabilizado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém.

Posteriormente, foi transportado em estado considerado grave para o Hospital Distrital de Santarém.

O alerta foi dado às 09h35. No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas, a VMER do Hospital Distrital de Santarém e militares da Guarda Nacional Republicana de Almeirim.

A Autoridade para as Condições do Trabalho deslocou-se ao local para investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.