Alimentação Complementar em debate no II Encontro de Saúde Infantil

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai promover, no próximo dia 13 de outubro, o II Encontro de Saúde Infantil, este ano dedicado ao tema “Alimentação Complementar até aos 2 anos”.

A iniciativa terá lugar no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém e pretende reunir profissionais em torno de uma temática relevante para a saúde e o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida.

Sob o mote “Alimentação Complementar até aos 2 anos – Bases para um Desenvolvimento Saudável”, o encontro dará continuidade à primeira edição e será dedicado à reflexão e partilha de conhecimentos sobre a alimentação complementar, uma fase importante no desenvolvimento infantil.

A iniciativa integra o trabalho desenvolvido pela ULS Lezíria na área da Saúde Infantil e procura proporcionar um espaço de encontro entre profissionais, promovendo a partilha de experiências e a discussão em torno das questões relacionadas com a alimentação das crianças até aos dois anos.

O programa completo do II Encontro de Saúde Infantil será divulgado posteriormente.