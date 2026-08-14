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    Homem detido pela PSP por conduzir alcoolizado, praticar condução perigosa e provocar um incêndio

    Por: Daniel Cepa 14 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 47 anos por suspeitas da prática dos crimes de condução em estado de embriaguez, condução perigosa de veículo rodoviário e provocação de incêndio, no Cartaxo.

    Segundo a PSP, a ocorrência foi registada pelas 17h00 de quarta-feira, 12 de agosto. A Esquadra do Cartaxo foi alertada para um incêndio junto à Estrada Nacional 114-2, alegadamente provocado por um veículo automóvel que circulava com um pequeno atrelado cujo pneu se encontrava danificado. De acordo com a polícia, o atrito do pneu com o pavimento terá provocado a emissão de faíscas que estiveram na origem do fogo.

    Decorridos breves instantes, e com o auxílio dos relatos de testemunhas que seguiam o veículo suspeito, os agentes da PSP conseguiram localizar e intercetar a viatura e o respetivo condutor.

    Após a interceção, o homem foi submetido ao teste de álcool, tendo apresentado uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 gramas por litro, motivo pelo qual foi imediatamente detido.

    A PSP refere ainda que foram recolhidos elementos de prova que apontam para a prática do crime de condução perigosa, através de diversas manobras que terão colocado em perigo os restantes utilizadores da via pública, bem como para a responsabilidade na origem do incêndio.

    Segundo a mesma fonte, o fogo consumiu uma área aproximada de 9.310 metros quadrados, não tendo sido registadas vítimas nem danos materiais.

    O detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, aguardando os restantes trâmites processuais em liberdade.

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