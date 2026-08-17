AANA promove observação do eclipse solar com mais de 80 participantes em Alpiarça

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A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) aproveitou o eclipse solar observado no passado dia 12 de agosto, para promover uma sessão de observação conjunta, reunindo associados e população em geral num momento dedicado à astronomia e à divulgação científica.

A iniciativa contou com a participação de mais de 80 pessoas, que acompanharam o fenómeno munidas de óculos homologados disponibilizados pela organização. Os participantes aguardaram com expectativa o momento em que a Lua começou a ocultar parcialmente o Sol.

O eclipse assumiu um significado especial devido à sua raridade. O último eclipse total do Sol observável a partir de Portugal ocorreu em 1912 e o próximo apenas deverá acontecer em 2144. Trata-se de um fenómeno que, ao longo dos séculos, esteve associado a diversas crenças populares, mas que atualmente possui grande importância para a investigação científica e para a observação astronómica.

No início da atividade, o presidente da Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça dirigiu algumas palavras aos presentes sobre o trabalho desenvolvido pela coletividade e sobre a organização da iniciativa. Seguiram-se intervenções de João Paulo Dinis e Rodrigo Galego, ambos entusiastas e conhecedores deste tipo de fenómenos astronómicos, cujas explicações foram muito apreciadas pelos participantes.

Segundo a associação, a sessão permitiu não só observar um acontecimento raro, mas também aprender mais sobre astronomia e desfrutar do convívio entre pessoas com interesses comuns.

A organização contou com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça.