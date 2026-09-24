Queda de ramo de grandes dimensões corta EN 118 entre Almeirim e Alpiarça

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A queda de um ramo de pinheiro de grandes dimensões obrigou ao corte da Estrada Nacional 118, entre Almeirim e Alpiarça, junto às instalações da empresa Carmo, na manhã desta quinta-feira, dia 24 de setembro.

O alerta foi dado cerca das 11h00. Os meios de socorro procederam ao corte e à remoção do ramo que ocupava a faixa de rodagem, permitindo restabelecer a circulação automóvel em segurança.

A estrada foi reaberta ao trânsito cerca das 12h30, depois de concluídos os trabalhos de remoção e limpeza da via.

A ocorrência não provocou feridos nem danos materiais.

No local estiveram os Bombeiros Municipais de Alpiarça e a GNR, que assegurou o controlo da circulação.