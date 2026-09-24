Quinta-feira, setembro 24, 2026 12:40
    Sociedade

    Queda de ramo de grandes dimensões corta EN 118 entre Almeirim e Alpiarça

    Por: Daniel Cepa 24 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A queda de um ramo de pinheiro de grandes dimensões obrigou ao corte da Estrada Nacional 118, entre Almeirim e Alpiarça, junto às instalações da empresa Carmo, na manhã desta quinta-feira, dia 24 de setembro.

    O alerta foi dado cerca das 11h00. Os meios de socorro procederam ao corte e à remoção do ramo que ocupava a faixa de rodagem, permitindo restabelecer a circulação automóvel em segurança.

    A estrada foi reaberta ao trânsito cerca das 12h30, depois de concluídos os trabalhos de remoção e limpeza da via.

    A ocorrência não provocou feridos nem danos materiais.

    No local estiveram os Bombeiros Municipais de Alpiarça e a GNR, que assegurou o controlo da circulação.

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