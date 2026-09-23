Alpiarça inicia limpeza dos diques com apoio de cerca de 160 mil euros da APA

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O Município de Alpiarça iniciou os trabalhos de limpeza e manutenção dos três diques existentes no concelho, numa intervenção com um prazo de execução de 150 dias.

A intervenção integra um contrato-programa celebrado com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que assegura um financiamento de cerca de 160 mil euros para esta primeira fase de trabalhos. O apoio insere-se na resposta aos danos provocados pelas intempéries que afetaram a região do Tejo no início deste ano.

Os trabalhos em curso destinam-se à remoção da vegetação e dos materiais acumulados, permitindo manter os diques limpos, desimpedidos e visíveis. A intervenção procura melhorar as condições de conservação das estruturas, a segurança hidráulica e a proteção de pessoas e bens.

A prestação dos serviços de limpeza e manutenção foi adjudicada pelo Município de Alpiarça à empresa Cuidambiente – Serviços Florestais, Lda., pelo valor de 74.349 euros. O concurso público tinha um preço base de 135.284,55 euros, tendo o contrato sido celebrado a 28 de julho.

Importa distinguir o apoio concedido pela APA, de cerca de 160 mil euros, do valor da adjudicação dos trabalhos atualmente em execução, que ficou fixado nos 74.349 euros. O financiamento disponibilizado é mais abrangente do que o preço contratual desta prestação de serviços.

Esta é a primeira fase de uma intervenção mais ampla nos diques de Alpiarça. Depois da remoção da vegetação e dos detritos, será realizada uma avaliação técnica ao estado das estruturas, permitindo identificar eventuais danos e definir os trabalhos de reparação necessários.

A presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, já tinha explicado que a limpeza era indispensável para conhecer com rigor o estado estrutural dos três diques. Para as fases posteriores de avaliação e reparação deverá ser solicitado novo financiamento.

A intervenção assume particular importância depois das sucessivas intempéries registadas no início do ano, que afetaram linhas de água e outras infraestruturas hidráulicas do concelho.

Os trabalhos fazem parte de um conjunto de contratos-programa destinados a intervenções de emergência em rios e diques afetados pelas tempestades. Em abril foram assinados 26 contratos com municípios da região do Tejo, incluindo Alpiarça, num investimento global de cerca de 9,4 milhões de euros. Os apoios integram um pacote de 35 milhões de euros financiado pelo Fundo Ambiental para cerca de 40 municípios.