Alpiarça reforça Bombeiros Municipais com novos equipamentos de proteção e mergulho

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O Município de Alpiarça entregou novos equipamentos de proteção individual e material operacional ao Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça, com o objetivo de reforçar a segurança dos operacionais e melhorar a capacidade de resposta a diferentes tipos de ocorrências.

A entrega realizou-se, na sexta-feira, 2 de outubro, no quartel dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, numa cerimónia que contou com a presença do Executivo da Câmara Municipal de Alpiarça, do comando da corporação e de representantes da Assembleia de Freguesia de Alpiarça.

Entre o material adquirido encontram-se capacetes de proteção destinados a todos os elementos da corporação e cinco aparelhos respiratórios isolantes de circuito aberto, conhecidos pela sigla ARICA, incluindo garrafas de ar respirável de reserva.

A autarquia adquiriu também dois equipamentos de evacuação e três conjuntos completos para a valência de mergulho. Este reforço permite dotar de equipamento os quatro mergulhadores da corporação.

O novo material inclui ainda produtos absorventes destinados à intervenção em situações de derrame e à contenção de matérias perigosas.

Segundo o Município de Alpiarça, o investimento pretende melhorar as condições de segurança dos bombeiros e garantir uma resposta operacional mais eficaz ao serviço da população.