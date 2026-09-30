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    Alpiarça

    Alpiarça assinala o 5 de Outubro com homenagem a José Relvas e visitas à Casa dos Patudos e concerto

    Por: Redação 30 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O Município de Alpiarça assinala, no próximo dia 5 de outubro, a Implantação da República Portuguesa com um programa que reúne diferentes momentos de evocação, conhecimento e cultura, valorizando a ligação de José Relvas e de Alpiarça à História da República Portuguesa.

    As comemorações têm início às 10h00, no Jardim Municipal, com a Homenagem a José Relvas e aos Republicanos, num momento de evocação e preservação da memória histórica associada a esta data. Ao longo do dia, a Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça associa-se às comemorações com visitas orientadas gratuitas, subordinadas ao tema “República”. ­

    Durante a manhã, as visitas realizam-se às 10h15, 11h00 e 11h45. No período da tarde, estão previstas sessões às 14h15, 15h15 e 16h15. O programa das visitas inclui ainda a audição do discurso proferido por José Relvas no dia 5 de outubro, da varanda dos Paços do Concelho, em Lisboa, e do Hino Nacional, proporcionando um contacto mais próximo com a memória desta data e com o percurso de uma das figuras históricas mais profundamente ligadas a Alpiarça. Às 16h00, a programação prossegue na Casa dos Patudos com um concerto pela Banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro, associando a música a este dia de comemoração. As diferentes iniciativas procuram proporcionar à comunidade e a todos os que visitam Alpiarça uma oportunidade para conhecer, recordar e valorizar uma parte importante da nossa História e do património que o concelho preserva. A Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, convida todos os que pretendam associar-se a esta data a participar nas comemorações. “Preservar a nossa História é também valorizar o caminho que construímos enquanto comunidade.”

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