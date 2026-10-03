Stone Race reuniu 350 participantes e deixa obstáculos para utilização da população

Cerca de 350 atletas participaram, no sábado, 12 de setembro, na terceira edição da Stone Race, prova de obstáculos organizada pela Secção de OCR da Associação 20 Kms de Almeirim, que voltou a desafiar os participantes ao longo de um percurso de seis quilómetros por vários espaços da cidade.
A competição decorreu entre o Parque Urbano da Zona Norte, as Piscinas Municipais, o Estádio Municipal e o Circuito de Manutenção, contando com 34 obstáculos que colocaram à prova a força, resistência, equilíbrio e destreza dos participantes.
A prova esteve dividida nas categorias Elite, Open e Team Building, esta última destinada a equipas de quatro elementos.
No plano competitivo, Samuel Castela venceu a Elite Masculina, completando o percurso em 31 minutos e 36 segundos. João Marques terminou na segunda posição, com 35 minutos e 43 segundos, enquanto Paulo Monteiro fechou o pódio com 35 minutos e 46 segundos.
Na Elite Feminina, o triunfo pertenceu a Juliana Salgueiro, com o tempo de 43 minutos e 37 segundos. Carla Mochila classificou-se em segundo lugar, com 50 minutos e 17 segundos, e Ana Albuquerque terminou na terceira posição, com 54 minutos e cinco segundos.
A Stone Race contou ainda com a participação do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Almeirim, Mário Figueiredo, que completou o percurso e destacou a importância da iniciativa para a promoção do concelho.
“O balanço que o município faz desta iniciativa não é apenas a parte divertida, mas também o objetivo de trazer pessoas a Almeirim para conhecerem a nossa gastronomia, a nossa terra e passarem uma boa manhã. Tivemos também a Noite Branca e o objetivo é termos estas iniciativas concertadas para trazer pessoas a Almeirim e fidelizá-las à nossa terra”, afirmou.
O autarca destacou ainda os equipamentos desportivos, os espaços verdes e a oferta cultural existente no concelho.
Frederico Russo, um dos responsáveis pela organização, classificou a terceira edição como um sucesso.
“Casa cheia. Abrimos a cerca de 350 pessoas e tivemos esgotado. É um balanço positivo”, referiu.
O responsável destacou a introdução da vertente Fun Edition, criada para complementar a componente competitiva da prova.
“Queremos superar obstáculos, mas também ter a parte da diversão, que é muito importante no nosso desporto”, explicou.
Frederico Russo agradeceu ainda o apoio dos patrocinadores, dos voluntários e do Município de Almeirim, admitindo que a organização pretende regressar no futuro com uma nova edição da Stone Race.
Um dos legados desta edição vai permanecer muito para além do dia da prova. Os obstáculos construídos para a Stone Race vão ficar instalados no Circuito de Manutenção de Almeirim, passando a estar disponíveis para utilização gratuita por parte da população.
“Foi mesmo esse compromisso que nos levou a fazer esta terceira edição. O nosso pensamento era criar uma pista de obstáculos no circuito de manutenção disponível para todos”, explicou Frederico Russo.
Segundo o responsável, o objetivo passa por permitir que qualquer pessoa possa utilizar os equipamentos e treinar ao longo de todo o ano.
“Agora é retirar o restante material da prova e deixar os obstáculos disponíveis para todos poderem utilizar”, concluiu.