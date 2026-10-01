Colisão entre ligeiro e pesado corta EN 114 entre Almeirim e a Tapada

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Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um veículo pesado de mercadorias provocou um ferido ligeiro e obrigou ao corte da Estrada Nacional 114, na noite desta quinta-feira, 1 de outubro, entre Almeirim e a Tapada.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a vítima é um homem e condutor do veículo ligeiro, que sofreu ferimentos considerados ligeiros. Depois de assistido e estabilizado no local pelas equipas de socorro, foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém.

A EN114 encontra-se cortada ao trânsito nos dois sentidos devido aos destroços espalhados pela faixa de rodagem e à necessidade de remover os veículos envolvidos no acidente.

O alerta foi dado às 20h17. Nas operações de socorro estão envolvidos 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a desviar a circulação rodoviária para percursos alternativos.