ASA celebra 20 anos e prepara o futuro da Universidade Sénior de Almeirim

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Duas décadas de história, cerca de 100 alunos e 27 disciplinas marcam o percurso de uma instituição que assume um papel cada vez mais importante na vida da população sénior do concelho.

A Associação Sénior de Almeirim (ASA) celebrou, no passado domingo, 27 de setembro, 20 anos de existência, numa cerimónia realizada na Igreja do Divino Espírito Santo, conhecida como Escolas Velhas, em Almeirim.

A comemoração incluiu uma homenagem aos sócios fundadores, recordando também os que já faleceram. Num momento simbólico, os fundadores presentes desenharam as raízes de uma árvore e os alunos as suas folhas, representando a história e o crescimento da USAL.

Foi ainda prestada uma homenagem especial a Paula Guerra, antiga coordenadora da USAL, já reformada, a quem foi entregue um dos símbolos da Universidade Sénior: as suas asas.

Entre os convidados estiveram o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, a presidente da Junta de Freguesia, Helena Fidalgo, e Luís Jacob, presidente da RUTIS e um dos mentores do projeto que esteve na origem da criação da Universidade Sénior de Almeirim, um projeto pioneiro, que conta com bem mais de 20 anos.

Na sua intervenção, Sílvia Botelho, presidente da direção da ASA e da USAL, destacou o crescimento da Universidade Sénior, que conta atualmente com cerca de 100 alunos inscritos em 27 disciplinas. A oferta inclui atividades físicas e áreas destinadas ao desenvolvimento das capacidades cognitivas e do pensamento, proporcionando aprendizagem, convívio e participação ativa na comunidade.

A importância deste trabalho ganha particular dimensão num concelho marcado pelo envelhecimento da população. Em 2022, cerca de 25,5% da população de Almeirim tinha 65 ou mais anos, representando aproximadamente um quarto da população. Segundo os dados do INE, o Índice de Envelhecimento do concelho é de 195,7, o que significa que existem quase 196 idosos por cada 100 jovens.

Neste contexto, a USAL constitui uma importante resposta na promoção de um envelhecimento ativo, contribuindo para a qualidade de vida, a manutenção das capacidades cognitivas e o combate ao isolamento social.

O crescimento da Universidade traz, contudo, novos desafios. A falta de espaço limita atualmente a capacidade de acolher mais alunos e desenvolver outros projetos. Sílvia Botelho salientou a necessidade de instalações adequadas, agradecendo o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da Junta de Freguesia, parceiros fundamentais no desenvolvimento das atividades da USAL.

Também Joaquim Catalão destacou o trabalho desenvolvido pela associação em benefício da comunidade sénior e revelou que a Câmara Municipal tem prevista uma solução para a questão das instalações da USAL, embora sem adiantar pormenores.

A comemoração terminou com a atuação de um rancho folclórico da USAL, seguindo-se um almoço de confraternização.

Vinte anos depois, a ASA continua a crescer e a olhar para o futuro, procurando responder aos desafios de uma população sénior cada vez mais numerosa, mantendo presente o lema da USAL: “Não podemos dar mais anos à vida, mas podemos dar mais vida aos anos.”