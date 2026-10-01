Homem apanhado com droga em Salvaterra de Magos

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Um homem de 41 anos foi detido, no dia 29 de setembro, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Salvaterra de Magos.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção foi realizada pelo Posto Territorial de Salvaterra de Magos, com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche.

No decorrer de um patrulhamento de rotina nas imediações de uma residência, os militares sentiram um forte odor e observaram algumas plantas que aparentavam ser da espécie Cannabis sativa.

As diligências policiais realizadas posteriormente permitiram deter o presumível detentor das plantas e apreender vários equipamentos e materiais alegadamente associados ao cultivo, tratamento e acondicionamento do produto estupefaciente.

A operação resultou na apreensão de:

46 ramos de Cannabis sativa;

Uma planta de Cannabis sativa;

Três transformadores;

Dois sistemas de iluminação e aquecimento;

Uma lâmpada de 600 watts;

Um medidor de temperatura e humidade;

Um filtro de carbono com extrator;

11 frascos de vidro;

Dois moinhos com vestígios de produto estupefaciente;

Uma balança de precisão.

O homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.