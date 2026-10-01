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    Região

    Homem apanhado com droga em Salvaterra de Magos

    Por: Redação 01 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    Um homem de 41 anos foi detido, no dia 29 de setembro, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Salvaterra de Magos.

    Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção foi realizada pelo Posto Territorial de Salvaterra de Magos, com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche.

    No decorrer de um patrulhamento de rotina nas imediações de uma residência, os militares sentiram um forte odor e observaram algumas plantas que aparentavam ser da espécie Cannabis sativa.

    As diligências policiais realizadas posteriormente permitiram deter o presumível detentor das plantas e apreender vários equipamentos e materiais alegadamente associados ao cultivo, tratamento e acondicionamento do produto estupefaciente.

    A operação resultou na apreensão de:

    46 ramos de Cannabis sativa;

    Uma planta de Cannabis sativa;

    Três transformadores;

    Dois sistemas de iluminação e aquecimento;

    Uma lâmpada de 600 watts;

    Um medidor de temperatura e humidade;

    Um filtro de carbono com extrator;

    11 frascos de vidro;

    Dois moinhos com vestígios de produto estupefaciente;

    Uma balança de precisão.

    O homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.

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