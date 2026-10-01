Homem fica em prisão preventiva por violência doméstica

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Um homem de 43 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela GNR, por suspeita da prática do crime de violência doméstica, no concelho de Torres Novas.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu, no dia 28 de setembro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

As diligências realizadas pelos militares permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a namorada, de 42 anos. No decorrer da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Santarém.

O detido foi presente, no dia 29 de setembro, ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público, podendo ser denunciada por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos factos.