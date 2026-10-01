Homem fica em prisão preventiva por violência doméstica

Um homem de 43 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela GNR, por suspeita da prática do crime de violência doméstica, no concelho de Torres Novas.
Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu, no dia 28 de setembro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).
As diligências realizadas pelos militares permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a namorada, de 42 anos. No decorrer da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Santarém.
O detido foi presente, no dia 29 de setembro, ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.
A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público, podendo ser denunciada por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos factos.