Sexta-feira, outubro 2, 2026 00:59
    Região

    Homem fica em prisão preventiva por violência doméstica

    Por: Daniel Cepa 01 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Um homem de 43 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela GNR, por suspeita da prática do crime de violência doméstica, no concelho de Torres Novas.

    Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu, no dia 28 de setembro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

    As diligências realizadas pelos militares permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a namorada, de 42 anos. No decorrer da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, no concelho de Santarém.

    O detido foi presente, no dia 29 de setembro, ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

    A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público, podendo ser denunciada por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos factos.

    Etiquetas Relacionadas:
    GNRregiãoviolencia domestica

    Notícias relacionadas

    Região

    Homem apanhado com droga em Salvaterra de Magos

    BY-Redação 1 de outubro, 2026
    Região

    Visitas guiadas dão a conhecer património e figuras históricas do Cemitério de Santarém

    BY-Daniel Cepa 1 de outubro, 2026
    Premise interior on blurred background. Abstract stylish and harmonious design of the restaurant attracts visitors.
    Região

    Oficinas de teatro para crianças e jovens arrancam na Chamusca, Parreira e Chouto

    BY-Daniel Cepa 1 de outubro, 2026
    Região

    Homem detido após ameaçar comerciante com pistola

    BY-Daniel Cepa 29 de setembro, 2026
    Região

    GNR deteve 20 condutores por álcool e dez sem carta em operações de fiscalização

    BY-Inês Ribeiro 28 de setembro, 2026
    Região

    PSP levanta sete autos por transporte irregular de crianças

    BY-Daniel Cepa 24 de setembro, 2026