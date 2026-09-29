Terça-feira, setembro 29, 2026 20:16
    Região

    Homem detido após ameaçar comerciante com pistola

    Por: Daniel Cepa 29 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    Um homem de 43 anos foi detido, no dia 28 de setembro, por suspeita da prática do crime de ameaça agravada, depois de alegadamente ter ameaçado o proprietário de um estabelecimento comercial com uma pistola, no concelho de Salvaterra de Magos.

    Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a ocorrência teve início com uma alteração da ordem pública no interior de um espaço comercial. Na sequência da intervenção, os militares do Posto Territorial de Salvaterra de Magos apuraram que o suspeito terá ameaçado o proprietário do estabelecimento com recurso a uma pistola.

    O homem foi detido e a arma utilizada na alegada ação intimidatória foi encontrada na sua posse. Após uma primeira verificação, a GNR apurou que se tratava de uma pistola de ar comprimido, equipada com uma cápsula de dióxido de carbono.

    A arma foi apreendida e será submetida a uma perícia técnica para confirmar as respetivas características e determinar o seu enquadramento no Regime Jurídico das Armas e Munições.

    Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.

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