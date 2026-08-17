Segunda-feira, agosto 17, 2026 19:19
    Sociedade

    Paróquia de Almeirim promove almoço convívio em setembro

    Por: Inês Ribeiro 17 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Paróquia de Almeirim está a promover, no próximo dia 20 de setembro, um almoço convívio no Espaço Multiusos de Almeirim, antigo edifício IVV, numa iniciativa que pretende proporcionar um momento de amizade, partilha e reencontro entre a comunidade. A iniciativa está marcada para as 13h00, com receção dos participantes a partir das 12h30.

    O almoço vai contar com animação musical e terá como ementa sopa, carne de porco à portuguesa, arroz doce, água, sumos, vinho e café.

    A participação tem um custo de 18 “telhas” para adultos e de 10 “telhas” para os participantes dos 5 aos 10 anos. Para crianças até aos 4 anos, a entrada é gratuita.

    As inscrições podem ser feitas em vários pontos de venda: Igreja Paroquial; Ourivesaria Pinhal; Enfercentro; Oficina das Flores; Almeida, Lda. e Alfazema.

    Com o mote “Contamos consigo! Participa neste dia de amizade e saudade!”, a Paróquia de Almeirim convida a comunidade a participar neste encontro, que pretende ser um dia de amizade, convívio e partilha.

    Etiquetas Relacionadas:
    almoço convivioIVVparoquia de almeirim

    Notícias relacionadas

    Cultura

    Ana Bacalhau e “Deixem o Pimba em Paz” passam pelo IVV de Almeirim em outubro e novembro

    BY-Daniel Cepa 3 de agosto, 2026
    Cultura

    Município de Almeirim investe mais de 56 mil euros em painel LED para o IVV

    BY-Daniel Cepa 24 de junho, 2026
    Cultura

    “UTOPIA – Somente Uma Palavra” sobe ao palco do IVV em Almeirim

    BY-Inês Ribeiro 1 de junho, 2026
    Cultura

    Festival Saúde & Bem-Estar regressa a Almeirim com dois dias dedicados à saúde física e emocional

    BY-Inês Ribeiro 27 de maio, 2026
    Sociedade

    Novidade: Câmara distingue personalidades em Sessão Solene

    BY-Redação 16 de abril, 2026
    Economia

    Bioeficiência e sustentabilidade agrícola são foco do AgroIn no IVV em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 4 de abril, 2026