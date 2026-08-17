Paróquia de Almeirim promove almoço convívio em setembro

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A Paróquia de Almeirim está a promover, no próximo dia 20 de setembro, um almoço convívio no Espaço Multiusos de Almeirim, antigo edifício IVV, numa iniciativa que pretende proporcionar um momento de amizade, partilha e reencontro entre a comunidade. A iniciativa está marcada para as 13h00, com receção dos participantes a partir das 12h30.

O almoço vai contar com animação musical e terá como ementa sopa, carne de porco à portuguesa, arroz doce, água, sumos, vinho e café.

A participação tem um custo de 18 “telhas” para adultos e de 10 “telhas” para os participantes dos 5 aos 10 anos. Para crianças até aos 4 anos, a entrada é gratuita.

As inscrições podem ser feitas em vários pontos de venda: Igreja Paroquial; Ourivesaria Pinhal; Enfercentro; Oficina das Flores; Almeida, Lda. e Alfazema.

Com o mote “Contamos consigo! Participa neste dia de amizade e saudade!”, a Paróquia de Almeirim convida a comunidade a participar neste encontro, que pretende ser um dia de amizade, convívio e partilha.