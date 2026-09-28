José Saldanha distinguido com Prémio Carreira na Gala Vinhos do Tejo

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José Saldanha, presidente da Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo, foi distinguido com o Prémio Carreira na Gala Vinhos do Tejo, que decorreu no IVV – Imóvel de Valências Variadas, em Almeirim, e distinguiu também vários produtores, empresas e profissionais ligados ao concelho.

Entre os principais destaques esteve a Adega Cooperativa de Almeirim, que conquistou o prémio de Empresa de Excelência, viu dois dos seus enólogos serem distinguidos como Enólogos do Ano e recebeu o prémio de Melhor Fernão Pires, além de várias Medalhas de Ouro.

A cerimónia, promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e organizada pela Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, marcou a entrega dos prémios do 16.º Concurso Vinhos do Tejo e distinguiu também personalidades e empresas pelo trabalho desenvolvido no setor vitivinícola.

No concelho de Almeirim, a Adega Cooperativa de Almeirim foi a empresa mais premiada da noite. O Varandas, branco de 2024, foi distinguido como Melhor Fernão Pires do Concurso Vinhos do Tejo e recebeu ainda a distinção de Vinho de Excelência. O mesmo produtor arrecadou várias Medalhas de Ouro, entre elas para o Varandas Grande Escolha, branco de 2024, e para o Marachas, tinto de 2023.

A distinção de Empresa de Excelência dos Vinhos do Tejo foi igualmente atribuída à Adega Cooperativa de Almeirim, num reconhecimento que teve em conta os resultados alcançados no concurso e o trabalho desenvolvido pela empresa.

A noite ficou ainda marcada pela distinção de dois profissionais da Adega Cooperativa de Almeirim como Enólogos do Ano. António Ventura e Romeu Gonçalves receberam o prémio atribuído pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, numa distinção conjunta que reconheceu o trabalho desenvolvido pelos dois enólogos.

António Ventura iniciou a carreira na década de 1980 e trabalhou em diferentes regiões vitivinícolas do país. Romeu Gonçalves, por sua vez, está há quase duas décadas ligado à Adega Cooperativa de Almeirim, depois de ter passado por várias adegas e quintas de norte a sul do país.

Também entre os distinguidos esteve José Saldanha, presidente da Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo, que recebeu o Prémio Carreira. Fundada em 1957, a Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo tem em José Saldanha uma das figuras ligadas à sua história recente, tendo assumido a presidência numa fase difícil da cooperativa e acompanhado o seu percurso enquanto produtor da região dos Vinhos do Tejo.

Além da Adega Cooperativa de Almeirim e da Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo, outros produtores do concelho marcaram presença entre os vinhos distinguidos com Medalha de Ouro.

A Quinta da Alorna recebeu várias distinções, entre as quais o Quinta da Alorna Abafado 5 Years Fernão Pires, branco de 2018, o Marquesa de Alorna Grande Reserva, tinto de 2021, e o Marquesa de Alorna Grande Reserva, branco de 2022.

A Quinta do Casal Branco também viu vários dos seus vinhos serem distinguidos com Medalha de Ouro. Entre os premiados estão o Falcoaria Colheita Tardia, branco de 2021, o Falcoaria Vinhas Velhas Fernão Pires, branco de 2023, e o Quinta do Casal Branco Reserva, tinto de 2023.

A Quinta do Casal Monteiro foi igualmente distinguida, com Medalha de Ouro para o Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva, tinto de 2023, e para o Forma de Arte Reserva, tinto de 2023.

Já a Fiuza Wines voltou a ser distinguida nos Prémios Vinhos do Tejo com o Prémio Dinamismo. A empresa recebeu esta distinção pela terceira vez, depois dos prémios conquistados em 2023 e 2025, voltando a ser reconhecida em 2026.

Entre os principais prémios e distinções atribuídos a produtores, empresas e profissionais ligados ao concelho de Almeirim estão:

Empresa de Excelência dos Vinhos do Tejo — Adega Cooperativa de Almeirim

Melhor Fernão Pires do Concurso Vinhos do Tejo — Varandas, branco 2024, da Adega Cooperativa de Almeirim

Vinho de Excelência — Varandas, branco 2024, da Adega Cooperativa de Almeirim

Enólogo do Ano — António Ventura

Enólogo do Ano — Romeu Gonçalves

Prémio Carreira — José Saldanha, presidente da Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo

Prémio Dinamismo — Fiuza Wines

Entre as Medalhas de Ouro atribuídas a produtores do concelho encontram-se ainda:

Quinta da Alorna Abafado 5 Years Fernão Pires, branco 2018 — Quinta da Alorna

Marquesa de Alorna Grande Reserva, tinto 2021 — Quinta da Alorna

Marquesa de Alorna Grande Reserva, branco 2022 — Quinta da Alorna

Falcoaria Colheita Tardia, branco 2021 — Casal Branco

Falcoaria Vinhas Velhas Fernão Pires, branco 2023 — Casal Branco

Quinta do Casal Branco Reserva, tinto 2023 — Casal Branco

Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva, tinto 2023 — Quinta do Casal Monteiro

Forma de Arte Reserva, tinto 2023 — Quinta do Casal Monteiro

Varandas Grande Escolha, branco 2024 — Adega Cooperativa de Almeirim

Marachas, tinto 2023 — Adega Cooperativa de Almeirim

A edição de 2026 do Concurso Vinhos do Tejo contou com 165 referências avaliadas por um painel de 36 jurados. No total, foram atribuídas 50 Medalhas de Ouro, numa edição que voltou a colocar produtores do concelho de Almeirim entre os distinguidos.