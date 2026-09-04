Almeirim debate violência escolar e burnout dos profissionais da educação

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O Município de Almeirim, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almeirim, promove, na próxima terça-feira, 8 de setembro, o seminário “Educação: Dificuldades de hoje… desafios de amanhã”, no Espaço Multiusos de Almeirim.

Integrada na abertura do ano letivo 2026/2027, a iniciativa pretende criar um espaço de reflexão, partilha de experiências e debate sobre os atuais desafios da educação. O programa dirige-se a profissionais, técnicos e agentes das áreas da educação, infância, juventude e ação social.

A receção dos participantes começa às 09h00, seguindo-se, às 09h30, a sessão de abertura, com a participação do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, dos diretores dos agrupamentos de escolas do concelho e de José Luís Avelino, do Centro de Formação Lezíria do Tejo.

O primeiro painel, marcado para as 10h15, será dedicado ao tema “Violência em contexto escolar: compreender o fenómeno” e contará com a participação de Raquel António, psicóloga da Associação No Bully Portugal.

Às 11h30, o psicólogo Luís Fernandes aborda as estratégias práticas de prevenção da violência e de promoção do bem-estar. O período da manhã termina com um debate, antes da pausa para almoço.

A programação da tarde começa, às 14h15, com um momento de ginástica acrobática, apresentado pela Secção de Ginástica da Associação 20 Km de Almeirim.

Segue-se, às 14h30, o painel “Educar para prevenir a violência: desafios da infância na atualidade”, conduzido por Alexandra Gavino, pediatra da Unidade Local de Saúde da Lezíria.

O último painel começa às 15h15 e será dedicado ao burnout nos profissionais da educação e da intervenção social, abordando os sinais, o impacto e as formas de prevenção. A apresentação estará a cargo do psicólogo Alfredo Leite.

Depois de um novo período de debate, a sessão de encerramento está marcada para as 17h00 e contará com a participação dos vereadores responsáveis pelas áreas da Educação e Ação Social e do presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almeirim.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória, estando limitada a 150 participantes. Os interessados podem inscrever-se através do código QR disponível no cartaz da iniciativa.