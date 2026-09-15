Golegã apresenta programação cultural para 2026 e 2027

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O Município da Golegã apresentou a programação do Golegã Cultur&Artes para 2026 e 2027, um novo projeto que prevê uma oferta regular de teatro, música, dança e cinema em diferentes espaços culturais do concelho.

A apresentação decorreu no Cine-Teatro Elisa Tavares Bonacho e na Casa-Estúdio Carlos Relvas. Dinamizado pela Associação Coletivo Persona Varia, o projeto conta com a direção artística e participação de Joaquim Nicolau, bem como com a colaboração de outros profissionais do panorama artístico nacional, entre os quais Carlos M. Cunha, Maria Faleiro e Durval Lucena.

Segundo o Município da Golegã, o Golegã Cultur&Artes pretende criar uma programação cultural continuada, dirigida a diferentes públicos e faixas etárias, com iniciativas não apenas no Cine-Teatro Elisa Tavares Bonacho, mas também noutros espaços do concelho.

A programação começa, no dia 10 de outubro de 2026, com a apresentação de “Pátio do Cunha”, protagonizada por Carlos Cunha e Erika Mota.

No dia 4 de dezembro, será apresentado o espetáculo “Sempre que a Revista Canta!”, com Vítor Emanuel, Maria Tavares e Cidália Moreira.

Ainda em dezembro, nos dias 11, 12 e 13, sobe ao palco “Remédio Santo”, uma comédia escrita por Durval Lucena e encenada por Joaquim Nicolau.

A programação de 2027 começa, no dia 23 de janeiro, com “Saída de Emergência”, espetáculo que contará com Paula Neves, Rafael Medrado e Marta Gil.

Em fevereiro, está prevista a apresentação de “Cowboys de Leknes”, de João Craveiro, ainda sem data definida. No dia 13 de fevereiro, será apresentada a peça “As Cadeiras”, de Eugène Ionesco, com encenação de João Mota.

O mês de março contará com o espetáculo musical “O Que é Que Queres Saber?”, interpretado por Carla Galvão, em data a anunciar. No dia 20 de março, Miguel Gameiro e os Pólo Norte sobem ao palco na Golegã.

No segundo trimestre, o teatro regressa, no dia 3 de abril, com “Eu Sou a Mesma”, protagonizado por Florbela Queiroz.

Seguem-se “Alguém, Quem?”, de Maria Faleiro, e “Um Jantar de Família”, marcado para 17 de abril. No dia 15 de maio, será apresentado o espetáculo “Bárbara”, de Michelle Ferreira.

Estão ainda previstas as produções “Feiticeiro de Oz” e “Memórias”, esta última inspirada na obra As Pequenas Memórias, de José Saramago, com produção de Joaquim Nicolau e Carlos Cunha. As datas destes espetáculos serão anunciadas posteriormente.

Para junho está prevista a realização do “Drive-in Golegã”, uma iniciativa dedicada ao cinema. No terceiro trimestre de 2027 será apresentado “Eu, o Meu Pai e os Girassóis”, de Joaquim Nicolau, em data ainda a definir.

O último trimestre inclui, nos dias 15, 16 e 17 de outubro, o espetáculo “O Amor é Assim”, de João Baião.

A programação contempla ainda “Pinguim no País das Cores”, “Bolero”, “Memórias Para Se Transformar em Flor” e “Pa’ciência Artificial: O Lar do Futuro”, cujas datas serão divulgadas mais tarde.

Com o Golegã Cultur&Artes, a autarquia pretende “reforçar a oferta cultural do concelho, através de uma programação regular e diversificada”, criando novas oportunidades de contacto entre o público e diferentes áreas e expressões artísticas.