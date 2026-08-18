Terça-feira, agosto 18, 2026 23:20
    Sociedade

    Recolha de sangue e inscrições para dadores de medula regressam a Almeirim

    Por: Daniel Cepa 18 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim (GDBSCA) vai promover uma nova recolha de sangue, no próximo dia 23 de setembro, em Almeirim. A iniciativa inclui também a possibilidade de inscrição para dadores de medula óssea.

    A ação decorre entre as 15h00 e as 19h00, nas instalações da RUTIS Universidade Sénior, junto à Igreja Paroquial de Almeirim.

    A organização apela à participação da população, recordando a importância da dádiva de sangue para garantir as reservas necessárias ao tratamento de doentes e resposta a situações de emergência.

    A recolha é organizada pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim, contando com o apoio de várias entidades locais.

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