Recolha de sangue e inscrições para dadores de medula regressam a Almeirim

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O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim (GDBSCA) vai promover uma nova recolha de sangue, no próximo dia 23 de setembro, em Almeirim. A iniciativa inclui também a possibilidade de inscrição para dadores de medula óssea.

A ação decorre entre as 15h00 e as 19h00, nas instalações da RUTIS Universidade Sénior, junto à Igreja Paroquial de Almeirim.

A organização apela à participação da população, recordando a importância da dádiva de sangue para garantir as reservas necessárias ao tratamento de doentes e resposta a situações de emergência.

A recolha é organizada pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim, contando com o apoio de várias entidades locais.