Três projetos sociais do Município de Almeirim distinguidos no Congresso da Cidade Social

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O Município de Almeirim foi distinguido pelo trabalho desenvolvido nas áreas do desporto, da ação social e da educação, durante o IV Congresso da Cidade Social, que decorre, nos dias 1 e 2 de outubro, em Lagoa e Portimão.

Os reconhecimentos foram atribuídos ao Programa de Atividade Física Sénior, ao Projeto de Voluntariado Jovem e às Componentes de Apoio à Família para o primeiro e segundo ciclos do ensino básico.

O Projeto de Voluntariado Jovem recebeu o Prémio Excelência Autárquica 2026, na categoria de Ação Social, distinguindo o contributo da iniciativa para a comunidade e o envolvimento dos jovens em atividades de voluntariado.

Também o Programa de Atividade Física Sénior foi distinguido no âmbito dos reconhecimentos da Cidade Social. O projeto municipal promove o envelhecimento ativo e saudável através da prática regular de exercício físico, envolvendo participantes de diferentes localidades do concelho.

O programa inclui atividades como hidroginástica, natação, caminhadas e mobilidade aplicada ao quotidiano, distribuídas por grupos em Almeirim, Tapada, Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim, Paço dos Negros, Raposa e Marianos.

Na área da educação, foram distinguidas as Componentes de Apoio à Família para o primeiro e segundo ciclos do ensino básico, que procuram apoiar os alunos e respetivos agregados familiares fora dos horários letivos.

Segundo o Município de Almeirim, os três reconhecimentos valorizam o trabalho desenvolvido diariamente pelos serviços municipais, técnicos, trabalhadores, parceiros, associações e instituições envolvidos na concretização dos projetos.

A autarquia agradeceu ainda o contributo de todos os profissionais e entidades que colaboram nestas iniciativas e ajudam a garantir o respetivo impacto na comunidade.