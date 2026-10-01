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    Política

    Três projetos sociais do Município de Almeirim distinguidos no Congresso da Cidade Social

    Por: Daniel Cepa 01 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Município de Almeirim foi distinguido pelo trabalho desenvolvido nas áreas do desporto, da ação social e da educação, durante o IV Congresso da Cidade Social, que decorre, nos dias 1 e 2 de outubro, em Lagoa e Portimão.

    Os reconhecimentos foram atribuídos ao Programa de Atividade Física Sénior, ao Projeto de Voluntariado Jovem e às Componentes de Apoio à Família para o primeiro e segundo ciclos do ensino básico.

    O Projeto de Voluntariado Jovem recebeu o Prémio Excelência Autárquica 2026, na categoria de Ação Social, distinguindo o contributo da iniciativa para a comunidade e o envolvimento dos jovens em atividades de voluntariado.

    Também o Programa de Atividade Física Sénior foi distinguido no âmbito dos reconhecimentos da Cidade Social. O projeto municipal promove o envelhecimento ativo e saudável através da prática regular de exercício físico, envolvendo participantes de diferentes localidades do concelho.

    O programa inclui atividades como hidroginástica, natação, caminhadas e mobilidade aplicada ao quotidiano, distribuídas por grupos em Almeirim, Tapada, Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim, Paço dos Negros, Raposa e Marianos.

    Na área da educação, foram distinguidas as Componentes de Apoio à Família para o primeiro e segundo ciclos do ensino básico, que procuram apoiar os alunos e respetivos agregados familiares fora dos horários letivos.

    Segundo o Município de Almeirim, os três reconhecimentos valorizam o trabalho desenvolvido diariamente pelos serviços municipais, técnicos, trabalhadores, parceiros, associações e instituições envolvidos na concretização dos projetos.

    A autarquia agradeceu ainda o contributo de todos os profissionais e entidades que colaboram nestas iniciativas e ajudam a garantir o respetivo impacto na comunidade.

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