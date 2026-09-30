Biblioteca Municipal de Almeirim recebe exposição de macramé em outubro

Imprimir

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, recebe, entre 6 e 30 de outubro, a exposição “Macraté – Perfeição em Linha”, da autoria de Teresa Mendes.

A mostra reúne trabalhos em macramé, uma técnica artesanal que utiliza nós e entrelaçamentos de fios para criar diferentes formas e padrões.

A iniciativa poderá ser visitada ao longo do mês de outubro, de forma a permitir ao público conhecer o trabalho desenvolvido por Teresa Mendes e esta forma de expressão artesanal.

A mostra decorre na Biblioteca Municipal de Almeirim e integra a programação cultural do espaço para este período.