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    Cultura

    Biblioteca Municipal de Almeirim recebe exposição de macramé em outubro

    Por: Inês Ribeiro 30 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, recebe, entre 6 e 30 de outubro, a exposição “Macraté – Perfeição em Linha”, da autoria de Teresa Mendes.

    A mostra reúne trabalhos em macramé, uma técnica artesanal que utiliza nós e entrelaçamentos de fios para criar diferentes formas e padrões.

    A iniciativa poderá ser visitada ao longo do mês de outubro, de forma a permitir ao público conhecer o trabalho desenvolvido por Teresa Mendes e esta forma de expressão artesanal.

    A mostra decorre na Biblioteca Municipal de Almeirim e integra a programação cultural do espaço para este período.

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