Vítor Mendes encontrado

Vítor Mendes, residente em Fazendas de Almeirim e natural do Pego, no concelho de Abrantes, que se encontrava desaparecido há cerca de 24 horas, já foi encontrado, informou a família.
O desaparecimento motivou um apelo nas redes sociais para ajudar a localizar o homem. Na descrição divulgada, Vítor Mendes vestia calças castanhas, um casaco de estilo militar e botas quando foi visto pela última vez.
Entretanto, a família confirmou que Vítor Mendes foi encontrado, agradecendo a todos os que partilharam a informação e colaboraram nas buscas.
Atualização da primeira notícia:
Vítor Mendes, residente em Fazendas de Almeirim e natural do Pego, no concelho de Abrantes, está desaparecido há cerca de 24 horas, tendo a família lançado um apelo nas redes sociais para ajudar a encontrá-lo.
Segundo a família, Vítor Mendes vestia, quando foi visto pela última vez, calças castanhas, casaco de estilo militar e botas.
Quem o tenha visto ou possua informações relevantes sobre o seu paradeiro deve contactar as autoridades ou ligar para os números disponibilizados pela família: 918 515 008 ou 919 850 636.