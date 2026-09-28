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    Sociedade

    Vítor Mendes encontrado

    Por: Daniel Cepa 28 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    Vítor Mendes, residente em Fazendas de Almeirim e natural do Pego, no concelho de Abrantes, que se encontrava desaparecido há cerca de 24 horas, já foi encontrado, informou a família.

    O desaparecimento motivou um apelo nas redes sociais para ajudar a localizar o homem. Na descrição divulgada, Vítor Mendes vestia calças castanhas, um casaco de estilo militar e botas quando foi visto pela última vez.

    Entretanto, a família confirmou que Vítor Mendes foi encontrado, agradecendo a todos os que partilharam a informação e colaboraram nas buscas.

    Atualização da primeira notícia:

    Vítor Mendes, residente em Fazendas de Almeirim e natural do Pego, no concelho de Abrantes, está desaparecido há cerca de 24 horas, tendo a família lançado um apelo nas redes sociais para ajudar a encontrá-lo.

    Segundo a família, Vítor Mendes vestia, quando foi visto pela última vez, calças castanhas, casaco de estilo militar e botas.

    Quem o tenha visto ou possua informações relevantes sobre o seu paradeiro deve contactar as autoridades ou ligar para os números disponibilizados pela família: 918 515 008 ou 919 850 636.

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