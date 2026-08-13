Festival da Sopa da Pedra espera servir mais de 12.500 doses durante o certame

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O Parque das Tílias, em Almeirim, recebe entre 26 e 30 de agosto a 12.ª edição do Festival da Sopa da Pedra, que volta a juntar gastronomia, música, artesanato e animação num dos principais eventos do concelho. Com entrada gratuita, o festival terá cinco dias de programação e espera receber, à semelhança de anos anteriores, milhares de visitantes.

A Sopa da Pedra volta a ser a grande protagonista do certame, com mais de 4.000 litros previstos para servir mais de 12.500 doses ao longo dos cinco dias. Confecionada segundo a receita tradicional e reconhecida como Especialidade Tradicional Garantida (ETG), a sopa vai estar no centro de um festival que procura valorizar não só a gastronomia local, mas também o associativismo e os produtos que identificam Almeirim.

A edição deste ano envolve 14 associações e entidades do concelho, responsáveis por 11 tasquinhas e três bares. O recinto contará ainda com mais de 70 expositores ligados à agricultura e economia local, artesanato, diversões familiares e gastronomia.

Entre as iniciativas que distinguem o festival está a Quermesse Gastronómica, apresentada pela organização como única em Portugal. Os prémios são exclusivamente constituídos por produtos alimentares e gastronómicos, numa iniciativa que procura promover os sabores e produtos da região.

A programação gastronómica terá também um espaço próprio, com showcookings diários protagonizados por confrarias de diferentes regiões do país. Este ano, o palco dedicado à gastronomia terá uma localização central no recinto, aproximando os visitantes das demonstrações culinárias e das tradições apresentadas.

O programa musical arranca na quarta-feira, dia 26, com a atuação dos Ús Sai de Gatas, seguindo-se, na quinta-feira, as Bombocas e a DJ Joana Dinis. Na sexta-feira, a animação fica a cargo da Festa M80, enquanto o sábado terá como principais nomes os Wet Bed Gang, os Smell Like 90’s e o DJ M. Simões. O encerramento do festival, no domingo, será marcado pela atuação de Fernando Daniel.

A programação arranca na quarta-feira, dia 26, às 18h00, com a inauguração oficial do certame, seguindo-se o programa de animação e concertos. Na quinta e sexta-feira, o recinto abre às 19h00, enquanto no sábado e domingo a programação começa às 18h00. Os espetáculos prolongam-se pela noite, com os horários de encerramento a variar entre a 01h00 e as 05h00.

A edição de 2026 terá Ferreira do Alentejo como Município Convidado. A presença do concelho alentejano estará particularmente em destaque no sábado, dia 29, com artesãos, cozinheiros e animação musical a apresentarem elementos da gastronomia, cultura e tradições de Ferreira do Alentejo.

Também dirigida aos mais novos está a iniciativa Mini Chefes, marcada para as 18h30 de sábado, dia 29. Orientada pela chef Irene Pimenta, madrinha do Festival da Sopa da Pedra, a atividade é destinada a crianças entre os 8 e os 12 anos e pretende proporcionar um primeiro contacto com a cozinha, através da descoberta de sabores, técnicas básicas e gastronomia tradicional.

Ao longo do festival, os visitantes poderão ainda encontrar outros produtos associados à identidade gastronómica de Almeirim, como as caralhotas, o melão, os vinhos e os enchidos tradicionais, além de diferentes petiscos da cozinha ribatejana.

O 12.º Festival da Sopa da Pedra é organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim, em parceria com o Município de Almeirim, e pretende afirmar a gastronomia como elemento central da identidade do concelho, ao mesmo tempo que promove o tecido associativo e a economia local.

Com cinco dias de programação, entrada livre, gastronomia, concertos, artesanato e atividades para diferentes públicos, o Festival da Sopa da Pedra está de regresso ao Parque das Tílias entre 26 e 30 de agosto, mantendo a Sopa da Pedra como ponto de encontro entre tradição, comunidade e visitantes.