44.ª ALPIAGRA reforça dimensão intercultural com novo espaço ‘Entre Culturas’

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A 44.ª edição da ALPIAGRA – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça realiza-se de 22 a 30 de agosto, trazendo novamente ao concelho nove dias de celebração da agricultura, do comércio, da cultura, das tradições e do território.

Organizada pelo Município de Alpiarça, a ALPIAGRA afirma-se, desde 1983, como um dos principais momentos de promoção do concelho e da região do Ribatejo, valorizando a atividade agrícola, o tecido empresarial, a produção vitivinícola, a gastronomia, a sustentabilidade e a identidade cultural de Alpiarça.

Este ano, a feira ganha uma nova dimensão com a criação do espaço ‘Entre Culturas’, uma das grandes novidades da edição de 2026.

Pensado como um espaço de encontro, partilha e conhecimento entre comunidades, o ‘Entre Culturas’ pretende mostrar que uma feira como a ALPIAGRA pode ser também um lugar privilegiado para celebrar a diversidade, promover o diálogo e aproximar pessoas com diferentes origens e experiências.

Ao longo dos nove dias, o espaço terá uma programação própria dedicada a diferentes culturas e comunidades, colocando em destaque Portugal, Índia, Espanha, Colômbia, México, Angola, Roménia e Brasil. A programação cruza diferentes expressões culturais e procura proporcionar aos visitantes uma experiência de descoberta, contacto e participação.

A criação do ‘Entre Culturas’ representa, assim, uma aposta do Município de Alpiarça numa ALPIAGRA cada vez mais aberta, inclusiva e representativa da diversidade da comunidade, reconhecendo que o território se constrói também através das pessoas que nele vivem, trabalham e participam.

“Uma vez mais, uma Alpiagra que se transforma, que se adapta, que inova. A Alpiagra é um evento que é muito mais que uma Feira”, reforça Sónia Sanfona, presidente da Câmara Municipal de Alpiarça.

O programa de 2026 inclui, entre outros momentos, o Cortejo das Vindimas, o Festival de Folclore, demonstrações e atividades ligadas à Reserva Natural do Cavalo Sorraia, provas de vinhos e gastronomia, atividades para diferentes públicos e um cartaz musical que inclui nomes como Bárbara Tinoco, Taxi, Nininho Vaz Maia, Kevinho, Mickael Carreira, Mizzy Miles, Némanus e um espectáculo de Fado e Tradição com convidados especiais como Custódio Castelo, Ricardo Ribeiro, Diogo Carapinha e Ana Paula Martins

Com o mote ‘Uma feira que nos une’, esta 44.ª edição contempla ainda iniciativas promovidas por diferentes serviços e estruturas municipais, associações e parceiros locais, reforçando a ALPIAGRA enquanto espaço de participação e encontro da comunidade.

De 22 a 30 de agosto, Alpiarça volta a abrir as portas à região e ao país. E, este ano, abre também um espaço especial para conhecer o mundo que vive entre nós.