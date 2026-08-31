Segunda-feira, agosto 31, 2026 16:46
    Sociedade

    Despejos de lixo continuam a marcar ruas e espaços públicos de Almeirim

    Por: Inês Ribeiro 31 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Junta de Freguesia de Almeirim voltou a alertar, na manhã desta segunda-feira, dia 31 de agosto, para situações de abandono de resíduos junto aos contentores e em espaços destinados à deposição de lixo, manifestando preocupação com comportamentos que continuam a afetar a limpeza e o ambiente na freguesia.

    Numa publicação nas redes sociais, a entidade considera “revoltante” que, apesar da existência de locais próprios para a deposição de resíduos, continuem a surgir situações de lixo espalhado pelas ruas e junto aos contentores. A junta apela, por isso, a um maior sentido de responsabilidade e civismo por parte da população.

    O problema não é novo no concelho de Almeirim e tem sido igualmente denunciado noutras freguesias. Em Fazendas de Almeirim, a Junta de Freguesia tem alertado em diversas ocasiões para o abandono ilegal de móveis, eletrodomésticos, entulho e outros resíduos, chegando a classificar alguns locais como “lixeiras ilegais”.

    Também em Benfica do Ribatejo têm sido registados episódios semelhantes, nomeadamente junto a contentores, onde já foram encontrados objetos volumosos, como sofás. A freguesia chegou ainda a encerrar temporariamente o Pinhal do Bacalhau devido ao depósito de resíduos não permitidos naquele espaço.

    Perante a repetição destas situações, a Câmara Municipal de Almeirim disponibiliza um serviço gratuito de recolha de monos e resíduos volumosos diretamente no domicílio. O serviço abrange objetos como sofás, colchões, móveis, frigoríficos, máquinas de lavar e outros eletrodomésticos.

    A recolha pode ser solicitada através do número 243 594 100 ou mediante preenchimento do formulário disponibilizado pela autarquia, sendo posteriormente agendada pelos serviços municipais. A câmara dispõe também de soluções para a recolha de cartão e outros materiais destinados à reciclagem quando o volume não permite a sua deposição nos ecopontos.

    A existência destes serviços é recordada pelas autarquias como uma alternativa ao abandono de resíduos na via pública ou junto aos contentores, prática que, além de prejudicar a imagem e a limpeza dos espaços públicos, pode dar origem a coimas.

    A Junta de Freguesia de Almeirim reforça, assim, o apelo à população para que utilize corretamente os espaços de deposição de resíduos e recorra aos serviços disponíveis, sublinhando que a manutenção de uma freguesia limpa depende também da colaboração e do sentido cívico de todos.

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