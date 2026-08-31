GNR detém nove condutores sem habilitação legal

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A GNR deteve nove pessoas por condução sem habilitação legal no distrito de Santarém, durante a semana de 24 a 30 de agosto, no âmbito da atividade operacional desenvolvida pelo Comando Territorial de Santarém. No mesmo período, foram registadas 35 detenções e 639 infrações rodoviárias.

A condução sob o efeito do álcool esteve na origem do maior número de detenções, com 17 casos, seguindo-se a condução sem habilitação legal, com nove detenções. Foram ainda detidas quatro pessoas por detenção ou tráfico de armas proibidas, três por desobediência, uma por resistência e coação sobre funcionário e outra por ameaças e coação.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a GNR detetou 639 infrações. A falta de inspeção periódica obrigatória foi a infração mais registada, com 96 casos, seguida do excesso de velocidade, com 47, e do acondicionamento e disposição de carga, com 39.

Foram ainda registadas 35 infrações por uso indevido do telemóvel durante a condução, 32 por falta de iluminação e sinalização, 29 por falta de seguro e 16 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças. A fiscalização aos tacógrafos originou ainda 16 infrações.

Durante o período em análise foram registados 114 acidentes rodoviários no distrito, dos quais resultaram quatro feridos graves e 37 feridos leves.

Na fiscalização geral, a GNR levantou ainda 30 autos de contraordenação, 24 dos quais relacionados com legislação policial. Foram também registados quatro autos no âmbito do consumo de produtos estupefacientes, um relacionado com a defesa da floresta contra incêndios e outro com a proteção e bem-estar animal.

Os dados integram a atividade operacional semanal do Comando Territorial de Santarém, que tem como objetivo a prevenção e combate à criminalidade, a redução da sinistralidade rodoviária e a fiscalização de diferentes matérias de natureza contraordenacional.