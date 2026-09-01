Daniel Bragança encerra ciclo de quase duas décadas no Sporting

Imprimir

Daniel Bragança vai prosseguir a carreira no Torino, de Itália, colocando um ponto final numa ligação de quase duas décadas ao Sporting Clube de Portugal. O médio natural de Fazendas de Almeirim foi oficializado esta terça-feira, 1 de setembro, como reforço do clube de Turim.

A transferência foi concretizada por empréstimo, ficando o acordo sujeito a uma opção de compra que se tornará obrigatória caso sejam cumpridas determinadas condições. O negócio poderá representar um encaixe global próximo dos quatro milhões de euros para o Sporting.

Após a oficialização, Daniel Bragança publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais, na qual recordou o longo percurso de leão ao peito e lamentou não ter tido a oportunidade de se despedir dos adeptos no Estádio José Alvalade.

“Gostava de me ter despedido em Alvalade, mas este é o meu desfecho”, afirmou o médio, numa mensagem em que resumiu a ligação ao clube como “praticamente 20 anos” e “uma vida”.

Natural de Fazendas de Almeirim, Daniel Bragança começou a jogar futebol no Footkart, em Almeirim, antes de ingressar na formação do Sporting, aos oito anos. Fez praticamente todo o percurso futebolístico de verde e branco, com exceção dos empréstimos ao Sporting Clube Farense e ao Grupo Desportivo Estoril Praia.

O médio chegou à equipa principal do Sporting em 2020 e despediu-se depois de 161 jogos oficiais, nos quais marcou 17 golos e realizou 15 assistências. Pelo clube de Alvalade conquistou três campeonatos nacionais, duas Taças da Liga, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

A passagem pela equipa principal ficou também marcada por duas lesões graves, que obrigaram o jogador a enfrentar longos períodos de recuperação. Em janeiro de 2026, regressou ao relvado de Alvalade depois de cerca de 11 meses afastado, entrando com a braçadeira de capitão e marcando no encontro diante do Casa Pia Atlético Clube.

Aos 27 anos, Daniel Bragança prepara-se agora para a primeira experiência no futebol estrangeiro e para competir na Serie A italiana. O Torino começou a época com derrotas frente ao Milan e ao Sassuolo e tem como próximo adversário a Fiorentina.

Na apresentação do jogador, o Torino destacou o percurso de Daniel Bragança na formação e na equipa principal do Sporting, dando-lhe as boas-vindas com a mensagem “Sempre Forza Toro”.