Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Daniel Bragança regressa à competição pelo Sporting CP
Desporto

Daniel Bragança regressa à competição pelo Sporting CP

Por: Daniel Cepa 04 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O médio Daniel Bragança regressou este domingo, dia 4 de janeiro, à competição pela equipa B de futebol do Sporting CP, que saiu derrotada frente ao Académico de Viseu FC por 1-2, em jogo da 17.ª jornada da Liga 2, o primeiro de 2026.

O atleta natural de Fazendas de Almeirim entrou em campo aos 62 minutos, vindo do banco de suplentes. O seu regresso aos relvados foi saudado com aplausos por parte do público e dos colegas de equipa presentes no Estádio Aurélio Pereira, na Academia Cristiano Ronaldo.

Daniel Bragança foi reintegrado no plantel leonino no final de dezembro, sendo esta utilização pela equipa B uma oportunidade para ganhar ritmo competitivo, com vista ao regresso à equipa principal a curto prazo.

Recorde-se que o médio sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo frente ao Arouca (2-2), realizado a 25 de fevereiro de 2025, no Estádio de Alvalade.

Etiquetas Relacionadas:
daniel bragançadesportofutebolsporting cp

Notícias relacionadas

Desporto

Fazendense recebe SL Cartaxo

BY-Redação 3 de Janeiro, 2026
Desporto

“Futebol de formação começa pelo gosto que o treinador tem em ensinar”

BY-Daniel Cepa 31 de Dezembro, 2025
Desporto

“O papel de coordenador está cada vez mais difícil de gerir”

BY-Daniel Cepa 31 de Dezembro, 2025
Desporto

“Tive convites do Sporting e do Benfica”

BY-Daniel Cepa 29 de Dezembro, 2025
Desporto

S. Silvestre 2025: Gustavo do Canto vence em casa

BY-Redação 28 de Dezembro, 2025
Desporto

S. Silvestre: Dorsais entregues este sábado

BY-Redação 26 de Dezembro, 2025