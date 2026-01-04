Daniel Bragança regressa à competição pelo Sporting CP

Imprimir

O médio Daniel Bragança regressou este domingo, dia 4 de janeiro, à competição pela equipa B de futebol do Sporting CP, que saiu derrotada frente ao Académico de Viseu FC por 1-2, em jogo da 17.ª jornada da Liga 2, o primeiro de 2026.

O atleta natural de Fazendas de Almeirim entrou em campo aos 62 minutos, vindo do banco de suplentes. O seu regresso aos relvados foi saudado com aplausos por parte do público e dos colegas de equipa presentes no Estádio Aurélio Pereira, na Academia Cristiano Ronaldo.

Daniel Bragança foi reintegrado no plantel leonino no final de dezembro, sendo esta utilização pela equipa B uma oportunidade para ganhar ritmo competitivo, com vista ao regresso à equipa principal a curto prazo.

Recorde-se que o médio sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo frente ao Arouca (2-2), realizado a 25 de fevereiro de 2025, no Estádio de Alvalade.