Adega do Cartaxo aposta em vinhos sem álcool e lança nova marca

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A Adega do Cartaxo lançou a marca Absolvido, uma nova proposta de vinhos desalcoolizados que inclui um espumante e um vinho branco, ambos com 0% de álcool. A cooperativa afirma ser a primeira adega cooperativa portuguesa a avançar com este tipo de produto, procurando responder à crescente procura por alternativas sem álcool.

Produzidos a partir de Fernão Pires e Moscatel Graúdo, duas castas associadas à região dos Vinhos do Tejo, os novos produtos são elaborados com uvas provenientes da sub-região do Cartaxo, no terroir Bairro.

A marca surge numa altura em que os hábitos de consumo de vinho estão a mudar e em que cresce a procura por produtos com baixo teor alcoólico ou desalcoolizados. A proposta da Adega do Cartaxo passa por manter o ritual associado ao vinho, mas retirar o álcool, permitindo diferentes opções de consumo.

“Foi um desafio grande avançar com este projeto porque ainda é tudo muito recente e queríamos ter a garantia de oferecer um produto de qualidade e que não defraudasse no paladar”, explica Pedro Gil, diretor de enologia da Adega do Cartaxo.

O responsável sublinha que existem cada vez mais situações em que os consumidores querem manter o momento de beber um copo de vinho, mas não pretendem ou não podem consumir álcool. “É desse espaço entre o ‘não beber’ e o prazer de brindar que nasceu Absolvido”, acrescenta.

A gama é composta pelo Absolvido Espumante 0% branco, com um preço de venda recomendado de 7,50 euros, e pelo Absolvido 0% branco 2025, com um preço de 6 euros por garrafa. Os dois produtos já estão disponíveis na loja online da Adega do Cartaxo, em caixas de seis unidades, e começam agora a chegar ao mercado.

A apresentação oficial da marca está marcada para 2 de outubro, Dia Mundial Sem Álcool, em Lisboa. O evento terá como mote “Culpado de ser vinho, Absolvido do álcool” e será dirigido a convidados e ao público em geral.

Os consumidores poderão participar num passatempo promovido pela Adega do Cartaxo na sua página de Instagram, através do qual poderão habilitar-se a marcar presença no evento. O desafio parte da pergunta “Absolvido de quê?”, convidando os participantes a apresentar motivos para escolher uma bebida sem álcool.

“Absolvido da ressaca”, “Absolvido da pressão para beber” ou “Absolvido de ter de justificar porque não bebe” são alguns dos exemplos lançados pela marca, que pretende desafiar os portugueses a acrescentarem as suas próprias respostas.