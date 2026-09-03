“Tenho muito orgulho em ti”: irmã de Daniel Bragança reage à saída do jogador do Sporting

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Daniel Bragança, futebolista natural das Fazendas de Almeirim, iniciou uma nova etapa da carreira em Itália, depois de ter deixado o Sporting para representar o Torino. A mudança levou a irmã do jogador, Rita Bragança, a partilhar uma mensagem emotiva nas redes sociais, onde recordou o percurso do médio no clube de Alvalade e deixou palavras de orgulho e apoio.

Rita Bragança começou por destacar a importância que o Sporting teve na vida da família, numa mensagem marcada pela emoção da despedida. “Este clube esteve presente em praticamente todas as fases da nossa vida”, escreveu a irmã do jogador, acrescentando que “custa deixar esta casa para trás”.

Na publicação, Rita recordou também o percurso de Daniel Bragança e, em particular, os momentos mais difíceis da carreira do futebolista, que foi obrigado a enfrentar longos períodos de paragem devido a lesões.

“Nem sempre foi fácil, houve momentos em que parecia que tudo estava contra ti”, escreveu, destacando, contudo, a capacidade do irmão para ultrapassar as adversidades. “Encontraste sempre força para voltar, continuar e acreditar novamente”.

A irmã do jogador sublinhou ainda o orgulho que sente pelo percurso de Daniel e pela forma como este enfrentou os obstáculos ao longo dos anos. “Mas, acima de tudo, sinto um enorme orgulho em ti”, afirmou.

Na mensagem, Rita Bragança recordou igualmente os anos vividos em torno do Sporting e a importância do clube no crescimento do irmão. “Foram tantos anos, tantas memórias, tantos momentos que ficam para sempre”, escreveu.

Apesar da emoção provocada pela saída de Alvalade, a irmã do jogador mostrou-se confiante na nova etapa da carreira. “Acredito que algumas mudanças são apenas o início de coisas ainda melhores”, afirmou, desejando a Daniel “toda a sorte do mundo” nesta nova fase.

A mensagem termina com uma das declarações mais marcantes de Rita Bragança: “És o meu maior exemplo”. E acrescenta: “Tenho muito orgulho em ti. Sempre”.

Daniel Bragança, de 27 anos, deixa assim o Sporting, clube onde fez grande parte da formação e pelo qual chegou à equipa principal, para prosseguir a carreira no Torino. O jogador das Fazendas de Almeirim já se encontra em Itália e realizou o primeiro treino às ordens do treinador Ignazio Abate.

A estreia pelo novo clube poderá acontecer já este sábado, dia 5 de setembro, frente à Fiorentina, equipa que conta com Pedro Gonçalves, antigo companheiro de Daniel Bragança no Sporting.