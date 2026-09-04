Festas de Marianos e Murta arrancam esta sexta-feira com três dias de animação

As tradicionais Festas de Marianos e Murta arrancam esta sexta-feira, 4 de setembro, e prolongam-se até domingo, dia 6, com música, folclore, celebrações religiosas e gastronomia.
O programa começa, esta sexta-feira, às 20h00, com a abertura da festa, seguindo-se a abertura da quermesse, às 20h30. A animação musical fica a cargo da banda Estrada & Vários, a partir das 21h00. Pelas 22h30, atua a Marcha de Fazendas de Almeirim, antes do regresso da banda ao palco.
No sábado, dia 5 de setembro, a quermesse abre às 19h00 e a música começa uma hora depois, com o duo Musik’Art. A atuação de Linda Neto e suas bailarinas está marcada para as 23h00, seguindo-se a continuação do espetáculo do duo musical, a partir da meia-noite.
O último dia das festividades fica dedicado às celebrações religiosas e ao folclore. A missa realiza-se às 17h00 e, meia hora depois, tem início a procissão, com saída da igreja em direção ao recinto das festas.
A partir das 19h00, atuam o Rancho Folclórico de Paço dos Negros, o Rancho Folclórico Velha Guarda de Fazendas de Almeirim e o Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim. O sorteio das rifas está marcado para as 20h00, antecedendo o encerramento das festividades.
Durante os três dias haverá frango assado e vários petiscos no recinto.