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    Cultura

    Festas de Marianos e Murta arrancam esta sexta-feira com três dias de animação

    Por: Daniel Cepa 04 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    As tradicionais Festas de Marianos e Murta arrancam esta sexta-feira, 4 de setembro, e prolongam-se até domingo, dia 6, com música, folclore, celebrações religiosas e gastronomia.

    O programa começa, esta sexta-feira, às 20h00, com a abertura da festa, seguindo-se a abertura da quermesse, às 20h30. A animação musical fica a cargo da banda Estrada & Vários, a partir das 21h00. Pelas 22h30, atua a Marcha de Fazendas de Almeirim, antes do regresso da banda ao palco.

    No sábado, dia 5 de setembro, a quermesse abre às 19h00 e a música começa uma hora depois, com o duo Musik’Art. A atuação de Linda Neto e suas bailarinas está marcada para as 23h00, seguindo-se a continuação do espetáculo do duo musical, a partir da meia-noite.

    O último dia das festividades fica dedicado às celebrações religiosas e ao folclore. A missa realiza-se às 17h00 e, meia hora depois, tem início a procissão, com saída da igreja em direção ao recinto das festas.

    A partir das 19h00, atuam o Rancho Folclórico de Paço dos Negros, o Rancho Folclórico Velha Guarda de Fazendas de Almeirim e o Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim. O sorteio das rifas está marcado para as 20h00, antecedendo o encerramento das festividades.

    Durante os três dias haverá frango assado e vários petiscos no recinto.

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    culturafestamarianosmarianos e murtamurta

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