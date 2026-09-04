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    Pictorin reúne artistas de diferentes culturas durante quatro dias em Santarém

    Por: Daniel Cepa 04 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O VII Pictorin – Encontro Internacional de Artistas vai decorrer, entre os dias 8 e 11 de setembro, em Santarém, com um programa gratuito dedicado à interculturalidade e à aproximação entre diferentes comunidades através da arte.

    A sétima edição vai reunir artistas locais e estrangeiros em atividades ligadas à poesia, música, teatro, pintura e escultura, envolvendo também a população em vários momentos de criação e partilha. Todas as iniciativas são de participação gratuita e não necessitam de inscrição prévia.

    A comunidade ucraniana, através da Zirka Drive, e a comunidade angolana, representada pela Associação de Angolanos de Santarém, terão particular destaque no programa, apresentando diferentes expressões culturais e promovendo o diálogo com os artistas e a comunidade local.

    Inicialmente centrado nas artes plásticas, o Pictorin tem vindo a alargar a programação a outras linguagens artísticas. Nesta edição, as várias formas de expressão são colocadas ao serviço da interculturalidade e da criação conjunta entre participantes de diferentes origens, idades e percursos.

    O encontro começa, no dia 8 de setembro, na Casa do Brasil, com o acolhimento dos participantes marcado para as 09h30 e a abertura oficial às 11h00. Durante a tarde, a Associação Portuguesa de Poetas dinamiza uma sessão de criação poética, com jograis e música, que contará também com a participação de poetas locais.

    No dia seguinte, entre as 10h00 e as 13h00, a Praça Sá da Bandeira recebe o PICTogether, atividade que convida crianças e artistas a pintarem em conjunto no espaço público.

    A programação prossegue, durante a tarde, no Teatro Sá da Bandeira, com a apresentação de projetos interculturais ligados à comunidade ucraniana. Entre as 18h00 e as 20h00, realiza-se ainda um workshop de escultura com materiais recicláveis, dinamizado pela Be Cool Art Design.

    No dia 10 de setembro, o Teatro Sá da Bandeira recebe, a partir das 10h00, um workshop de teatro e pintura orientado por Eva Latonda e Maru Garcia Ochoa. O período entre as 14h00 e as 17h00 será dedicado ao Prémio Mário Rodrigues.

    A Associação de Angolanos de Santarém participa na programação entre as 17h00 e as 19h00, através da apresentação de projetos interculturais ligados à música e à literatura.

    O encontro termina, no dia 11 de setembro, com a inauguração da exposição, marcada para as 18h00, no Teatro Sá da Bandeira. A cerimónia inclui a entrega do Prémio Mário Rodrigues e dos certificados de participação. A exposição ficará patente ao público até 23 de setembro.

    As iniciativas serão parcialmente transmitidas em direto através das redes sociais da Associação Pictorin. A organização é assegurada por Cidália Rodrigues, José Manuel Soares, Rita Narciso, Nuno Domingos, Susana Veiga Branco e Francisco Pereira.

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