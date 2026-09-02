IssóTuna lança videoclipe com música dedicada à cidade de Santarém

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A IssóTuna – Tuna Académica do Ribatejo lançou o videoclipe do tema original “Lugar de Sonho”, uma música dedicada à cidade de Santarém e à saudade sentida pelos estudantes quando deixam o território que os acolheu durante o percurso académico.

O videoclipe procura preservar as memórias, os locais e os sentimentos associados à cidade que marcou a vida de várias gerações de estudantes. O trabalho foi apresentado, no passado dia 24 de julho, e integra o primeiro álbum da tuna, intitulado “Enquanto o Vento Soprar”, lançado na mesma ocasião.

O disco reúne temas originais e adaptações que representam o percurso e a identidade construídos pela IssóTuna ao longo da última década, recuperando acontecimentos e momentos que contribuíram para a história do grupo académico.

O lançamento do álbum assinalou os dez anos de atividade da IssóTuna, numa cerimónia que contou com a presença de familiares, amigos, antigos e atuais elementos, parceiros e membros da comunidade académica.

O projeto teve o apoio do ISLA Santarém e do Instituto Politécnico de Santarém, contando também com o contributo de antigos e atuais elementos. Segundo a tuna, esta participação transformou o álbum numa homenagem a todos os que fizeram parte do seu percurso ao longo dos últimos dez anos.

O videoclipe de “Lugar de Sonho” encontra-se disponível no YouTube. Já o álbum “Enquanto o Vento Soprar” pode ser adquirido em formato físico e ouvido nas principais plataformas digitais, incluindo o Spotify.

Com este projeto, a IssóTuna procura perpetuar, através da música e da imagem, uma década de histórias, amizades e memórias ligadas à cidade de Santarém e à vida académica.