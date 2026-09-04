Sexta-feira, setembro 4, 2026 13:16
    Região

    Luís Filipe Borges leva espetáculo de humor à Barragem de Magos

    Por: Daniel Cepa 04 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Barragem de Magos recebe, este sábado, 5 de setembro, o espetáculo de stand-up comedy “Crise de Meia Idade”, protagonizado pelo humorista Luís Filipe Borges.

    Marcada para as 18h30, a atuação combina humor, vídeo, música e interação com o público, numa abordagem às contradições, desafios e peripécias da vida adulta.

    Com ironia e irreverência, Luís Filipe Borges promete uma tarde descontraída junto à Barragem de Magos, numa proposta dirigida às famílias, grupos de amigos e a todos os que pretendam assistir a um espetáculo de humor ao ar livre.

    A entrada é gratuita.

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