Falcoaria na Rota dos Museus chega ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo

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O projeto “A Falcoaria na Rota dos Museus”, promovido pelo Município de Salvaterra de Magos, chegou ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, através da mostra documental “Entre penas e pergaminhos: a falcoaria na memória documental”, que pode ser visitada até 30 de outubro.

A exposição reúne documentos que atravessam vários séculos da História de Portugal e permite conhecer a importância da falcoaria na sociedade portuguesa, desde a época medieval, evidenciando a sua ligação à administração régia e à vida económica e social do país.

Entre tratados, crónicas, cartas e alvarás régios, a mostra inclui também o Mapa Topográfico de Salvaterra de Magos, de 1788, onde se encontra assinalada a localização da antiga Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, um dos mais importantes símbolos patrimoniais do concelho.

Segundo o Município de Salvaterra de Magos, a participação da Torre do Tombo acrescenta uma nova dimensão ao projeto, demonstrando que a história da falcoaria não se encontra apenas preservada em monumentos e espaços museológicos, mas também em documentos históricos que chegaram aos nossos dias.

A iniciativa integra o projeto “A Falcoaria na Rota dos Museus”, que tem vindo a estabelecer ligações entre diferentes instituições culturais e museológicas, promovendo o conhecimento sobre esta prática secular e reforçando a valorização da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

A organização disponibilizou ainda um catálogo digital da exposição, permitindo aos interessados conhecer alguns dos documentos e conteúdos apresentados.