GNR detém cinco homens e apreende armas, droga e dinheiro

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A Guarda Nacional Republicana deteve cinco homens, com idades entre os 25 e os 75 anos, pelos crimes de detenção de armas proibidas e tráfico de estupefacientes, na sequência de uma operação realizada, no dia 2 de setembro, nos concelhos do Cartaxo e de Sesimbra.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR refere que a operação decorreu no âmbito de uma investigação pelos crimes de detenção de armas proibidas, coação agravada e furto qualificado, iniciada há menos de dois meses, após várias ocorrências registadas na localidade de Almoinha, no concelho de Sesimbra, que envolveram a utilização de armas de fogo.

As diligências culminaram no cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária e quatro mandados de busca não domiciliária. Quatro das buscas a residências foram realizadas no concelho de Sesimbra, três das quais em locais associados a ocorrências relacionadas com a posse e utilização de armas de fogo na via pública.

Segundo a GNR, a natureza das ocorrências investigadas levou à implementação de “um dispositivo de reforço policial”, destinado a garantir a segurança das diligências e a manutenção da ordem e tranquilidade públicas.

No decorrer da operação foram apreendidas 13.890 doses de cocaína, 515 doses de heroína e 12 doses de canábis em resina. Os militares apreenderam ainda uma espingarda carabina, duas pistolas de calibre 6,35 milímetros, uma réplica de pistola, 54 munições de calibre 6,35 milímetros e 21 munições de calibre 12.

De acordo com o comunicado, foram também apreendidos um machado, uma faca, uma catana, uma balança de precisão, uma balaclava, diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes e 3.800 euros em numerário.

Os cinco detidos permaneceram nas instalações da GNR até serem presentes ao Tribunal Judicial de Setúbal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção, bem como do Destacamento de Intervenção de Setúbal, da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal, do Posto Territorial de Sesimbra e da Polícia de Segurança Pública.