Alpiarça investe mais de 70 mil euros na melhoria do Velódromo

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O Município de Alpiarça realizou uma intervenção de melhoria e manutenção da pista de ciclismo do Velódromo de Alpiarça, num investimento superior a 70 mil euros.

Segundo a autarquia, os trabalhos tiveram como objetivo “reforçar as condições de utilização e garantir a qualidade e segurança” daquela infraestrutura desportiva.

A intervenção insere-se na estratégia municipal de valorização e qualificação dos equipamentos desportivos do concelho, procurando criar melhores condições para atletas e clubes, bem como para a organização de competições de ciclismo.

Para o Município de Alpiarça, o investimento representa “mais um passo na valorização e qualificação dos equipamentos desportivos municipais”, contribuindo para a afirmação do concelho como território de referência para a prática da modalidade e para a realização de provas.

A primeira competição realizada após os trabalhos será a quarta prova da Taça de Portugal de Pista, marcada para este sábado, 5 de setembro.

A autarquia reafirma que continuará a investir na melhoria das infraestruturas desportivas municipais, criando condições para receber atletas, coletividades e eventos de dimensão nacional.