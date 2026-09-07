Filme sobre damas enfermeiras da Primeira Guerra Mundial estreia em Almeirim

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Cine-Teatro de Almeirim recebe, no próximo dia 25 de setembro, a estreia de “Damas”, um filme de Cláudia Alves que recupera a história das damas enfermeiras portuguesas durante a Primeira Guerra Mundial, onde se inclui o percurso de Eugénia Manoel, uma das grandes beneméritas de Benfica do Ribatejo.

Também conhecida como Eugénia Manoel Atalaya, integrou o grupo das Damas Enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa, que prestou apoio aos militares do Corpo Expedicionário Português, em França, entre 1917 e 1918. Durante aquele período, Eugénia Manoel serviu como enfermeira e alcançou a patente de tenente. O trabalho desenvolvido durante o conflito valeu-lhe um louvor do Exército Português, atribuído, a 27 de maio de 1919.

O filme acompanha a história de um grupo de senhoras da alta sociedade portuguesa que se voluntariou para partir para França como enfermeiras da Cruz Vermelha. Além da assistência aos militares feridos e doentes, as damas enfermeiras receberam a missão de construir um hospital de raiz.

Apesar dos contratempos e obstáculos enfrentados, a unidade hospitalar abriu portas, precisamente, no dia 9 de abril de 1918, data em que começou a Batalha de La Lys, um dos episódios mais marcantes e trágicos da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial.

Se aquele dia ficou marcado pelas pesadas perdas sofridas pelas tropas portuguesas, a abertura do hospital representou também uma conquista no percurso de emancipação das mulheres em Portugal.

Através dos testemunhos e percursos destas mulheres, “Damas” procura recuperar memórias de um período determinante do século XX e dar visibilidade ao papel feminino num conflito habitualmente contado através da experiência dos militares.

Além do serviço prestado durante a Primeira Guerra Mundial, Eugénia Manoel deixou uma marca profunda em Benfica do Ribatejo. Em conjunto com os pais e os irmãos, cedeu vários hectares de terrenos à comunidade para a instalação do cemitério, do campo de futebol e de outros equipamentos localizados na zona sul da vila.

Solteira e sem filhos, ficou ligada à história e ao desenvolvimento da localidade através do trabalho humanitário e dos bens disponibilizados à população.

A presença de Eugénia Manoel no filme estabelece, assim, uma ligação direta entre a história nacional das damas enfermeiras e o concelho de Almeirim.

A ligação da família Manoel Atalaya a Benfica do Ribatejo remonta ao século XVI. Em 1542, D. Fradique Manoel, sobrinho do rei D. Manuel I e segundo senhor de Salvaterra, permutou a vila de Salvaterra de Magos, com os respetivos bens, rendas e direitos, pelas vilas de Atalaia, Tancos e Asseiceira, pela alcaidaria-mor de Marvão e pelo Casal de Santa Marta de Monção, no termo de Santarém. Esta última propriedade ficou conhecida como Quinta de Santa Marta, situada em Benfica do Ribatejo, então designada Bemfica d’Almeirim.

A família permaneceu ligada à localidade durante vários séculos. A Casa Atalaya tornou-se uma das mais antigas e maiores casas do Ribatejo, deixando uma presença relevante na história, no património e no desenvolvimento de Benfica do Ribatejo.

A sessão de “Damas” está marcada para as 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. O bilhete geral custa dois euros e pode ser adquirido na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou na bilheteira, uma hora antes do início da exibição.



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