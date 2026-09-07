Segunda-feira, setembro 7, 2026 16:36
    Onde há crise, há esperança

    PARA HOJE / 7.SET

    Por: Redação 07 de setembro, 2026 2 minutos de leitura


    Quem vê caras, vê corações. Claro, não se pode julgar a pessoa pela aparência: há tantos enganos e formas de enganar! Mas a verdade é que a cara, o gesto, a atitude de proximidade ou de distância, de interesse ou de aborrecimento, manifesta o que vai lá dentro. Há quem saiba fazer um bocadinho de teatro, mas logo acaba por se desmascarar. A vida desmascara-nos. Mais vale ter e cultivar um bom coração.
    Vasco P. Magalhães, sj
    NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
    365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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