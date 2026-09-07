“Cinto-me Vivo” reforça fiscalização ao uso do cinto e capacete

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A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) promovem entre 8 e 14 de setembro a nona campanha do Plano Nacional de Fiscalização de 2026, subordinada ao lema “Cinto-me Vivo”. A iniciativa chega também ao distrito de Santarém, onde as forças de segurança estarão no terreno, em simultâneo com as ações de sensibilização.

A campanha pretende alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre e corretamente o cinto de segurança, os sistemas de retenção para crianças e o capacete, dispositivos que só protegem eficazmente quando são adequados e usados de forma correta.

Os dados falam por si. Um sistema de retenção para crianças corretamente utilizado pode reduzir o risco de morte em cerca de 71% nos bebés e 54% nas crianças entre 1 e 4 anos. O uso de capacete, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente.

Entre 2021 e 2024, 8.210 passageiros que viajavam no banco traseiro sem sistema de retenção adequado foram vítimas de acidentes, dos quais 274 ficaram gravemente feridos e 69 perderam a vida.

A campanha integra duas componentes complementares. A ANSR assegura a vertente de sensibilização, com equipas em ações presenciais e divulgação nos meios digitais. A GNR e a PSP ficam responsáveis pela fiscalização, com especial incidência nos locais onde estes comportamentos representam maior risco. As duas componentes decorrerão em simultâneo ao longo da semana.

As autoridades deixam um conjunto de recomendações à população: utilizar sempre o cinto em todos os lugares do veículo e em todas as viagens, mesmo as mais curtas; transportar as crianças num sistema de retenção adequado à sua altura; usar sempre capacete, devidamente apertado; e confirmar, antes de iniciar qualquer viagem, que todos os ocupantes estão devidamente protegidos.

O Plano Nacional de Fiscalização é desenvolvido anualmente pela ANSR, em articulação com a GNR e a PSP, no quadro da estratégia europeia Visão Zero 2030, que tem como objetivo eliminar as vítimas mortais nas estradas.